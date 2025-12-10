Utvecklare av inbyggda system
2025-12-10
Trivs du med att arbeta på gränsen mellan hårdvara och mjukvara? Vill du jobba med spännande teknikprojekt och vara en del av ett trevligt och kunnigt team? Vi söker en embedded-utvecklare som vill göra skillnad och driva produktutveckling framåt. Välkommen!
Din framtid hos oss
I 25 år har vi arbetat med produkt- och systemlösningar som verkligen gör skillnad för omvärlden. Innovationsarbetet pågår såklart fortfarande och nu har vi fler tekniska möjligheter än någonsin! Med hjälp av vår innovationsmodell driver vi multidisciplinära projekt med kompetenser från industridesign till mekanik till mjukvaruutveckling för moderna molnplattformar. Vill du vara med oss och göra skillnad?
Vi har haft en stark tillväxt under de senaste åren med ett flertal spännande uppdrag och projekt. Som ett led i detta expanderar vi nu vår närvaro även i Jönköpingsregionen. Vi håller till på vackra Werket, beläget centralt i Jönköping med enkla pendlingsmöjligheter. Ta chansen att bli del av ett härligt växande team! Som embedded-utvecklare hos oss och våra kunder:
designar och optimerar du programvara för inbyggda system, från smarta enheter till industriutrustning.
programmerar mikroprocessorer och utvecklar/testar kod.
löser tekniska utmaningar och förbättrar systemets prestanda.
samarbetar nära med andra ingenjörer för att skapa effektiva och pålitliga lösningar.
Trivs du med att arbeta på gränsen mellan hårdvara och mjukvara för att forma framtidens teknik - då är detta rollen för dig!
Matchar vi varandra?
Vi letar efter mer än erfarenheterna i ditt CV - vi vill träffa vår nästa kollega. På samma sätt tror vi att du söker mer än nya arbetsuppgifter. Du vill till en plats där du kan vara dig själv och få en intressant karriärutveckling. Tillsammans kommer vi att matcha dig mot de möjligheter och tekniska projekt som passar våra gemensamma mål. För att ta första steget i samarbetet så söker vi dig som
Har en högskoleutbildning inom elektronik eller mjukvaruutveckling
Har jobbat med inbyggda system baserade på Linux och har goda kunskaper i C/C++
Minst har 3 års erfarenhet inom produktbolag eller som konsult med utveckling av embedded-lösningar för industri, försvar, medtech eller liknande.
Erfarenhet av agila utvecklingsmetoder och verktyg till exempel Git, Docker och CI/CD
Du har djup kunskap om inbyggda system och gärna med realtids tillämpningar. Vi ser att du är en stark problemlösare med en passion för teknik och innovation, du trivs som lagspelare och har ett eget driv och god kommunikativ förmåga. För att vara aktuell vill vi att du talar och skriver både svenska och engelska. Har du erfarenhet av Yocto är det meriterande.
Vår kultur
Vår företagskultur är bland det viktigaste vi har. Vi är alla med och aktivt bidrar till våra gemensamma framgångar och vi motiveras av att samarbeta och driva vår affär framåt. Vår ambition är inte att bli störst, däremot kommer vi alltid sträva mot att vara bäst på det vi gör. Vi är glada över att arbeta på Avalon Innovation och kan stolt säga - jag är en avalon!
Vad händer nu?
Har du frågor om oss eller tjänsten? Tveka inte att kontakta oss som jobbar med rekryteringen. Varmt välkommen att ansöka genom att bifoga ditt CV och besvara frågorna i formuläret. Observera att vi inte hanterar några ansökningar via mail, det är för att skydda personuppgifter enligt GDPR. För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in den via vårt rekryteringssystem.
Under jul och nyår kommer vi njuta av ledighet och förhoppningsvis lite snö. Du är varmt välkommen att ansöka ända fram till sista ansökningsdagen som är i januari. När vi kommer tillbaka från ledigheten går vi igenom alla ansökningar och återkopplar till dig så snart vi kan. Innan dess kan vi rekommendera att du läser mer om Avalon på vår hemsida, LinkedIn eller tittar hur vi har det på Instagram. God jul!
Vi som med STORT NÖJE ser fram emot din ansökan heter:
Emil Hillung, Business Director emil.hillung@avaloninnovation.com
Anna Wärdell, Talent Acquisition Specialistanna.wardell@avaloninnovation.com
Varmt välkommen till Avalon Innovation!
