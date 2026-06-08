Utvecklare
Logikfabriken AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-08
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Letar efter dig som gillar att bygga och knacka kod i en inbjudande teammiljö! 👩💻 Det skadar inte om du är social, glad och öppen. Vi söker dig med minst 4 års erfarenhet som är van att jobba i team och där AWS Serverless är en central del av din vardag.
TECH AND SKILLS Java AWS (Serverless / Lambda / API Gateway DynamoDB)
ERFARENHET 4+ års erfarenhet av systemutveckling ----
❤️Logikfabriken är ett konsultbolag av och för talangfulla, engagerade och roliga personer inom tech.
🚀Ambitionen är att bli Sveriges bästa och mest inspirerande arbetsgivare.
🌕Tillsammans skapar vi förutsättningar och driver företaget framåt.
🍾Att umgås är något vi värdesätter och därför åker vi på två konferenser per år, anordnar talks, afterwork och mycket annat skoj.
💰Förutom ovanstående tror vi på schyst ersättning och transparens. Därför har alla på Logikfabriken samma villkor, sätter sin egen lön, pension, föräldraersättning, antal semesterdagar och andra förmåner. Vår modell är flexibel, trygg och ger i de flesta fall en ordentlig löneökning. Här kan du själv se vad du skulle kunna tjäna: Räkna ut din lön
🌳Vi brinner även för hållbarhet. Därför är Logikfabriken sedan 2017 klimatneutralt och jobbar ständigt för att minska vårt avtryck.
Här hittar du hela vårt erbjudande: Logikfabrikens FAQ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7872166-2041627". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logikfabriken AB
(org.nr 559038-9952), https://jobs.logikfabriken.se
Kungsportsavenyen 29 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Jobbnummer
9952736