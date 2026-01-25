Utvecklande sommarjobb med Barn&Unga i Trollhättan
2026-01-25
Ett sommarjobb som gör skillnad - jobba med unga på Björkens LSS-boende!
Välkommen att söka ett sommarjobb där du får utvecklas och ta med dig värdefulla erfarenheter för livet!
Hos Gröna Villan AB på Björkens LSS-boende i Trollhättan får du chansen att arbeta med barn och unga (13-18 år) med autismspektrumtillstånd. Vi är en dygnet-runt-verksamhet som sätter ungdomarnas självbestämmande och delaktighet i centrum - och nu söker vi dig som vill vara med och skapa meningsfulla stunder tillsammans med oss!
Om Björken
En plats där varje dag gör skillnad! Björken är ett tryggt och strukturerat boende för ungdomar med autismspektrumtillstånd. Här arbetar vi med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande för att skapa en förutsägbar och meningsfull vardag. Vårt fokus ligger på att bygga tillit och ge varje ungdom förutsättningar att känna sig förstådd, delaktig och trygg i sin vardag. Vi strävar efter att främja deras autonomi och självbestämmande, så att de kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Under sommarlovet fyller vi dagarna med anpassade aktiviteter som ger glädje, gemenskap och en känsla av sammanhang - alltid utifrån deras unika behov och intressen.
Varför jobba hos oss?
Meningsfullt arbete - Du får möjlighet att verkligen göra skillnad i ungdomarnas vardag.
Utvecklande miljö - Vi satsar på din kompetensutveckling och personliga tillväxt.
En arbetsmiljö där du trivs - Vi är en trygg, familjär personalgrupp som stöttar varandra, skrattar mycket och ser till att även du får en rolig och givande sommar!
Flexibla arbetsvillkor - Vi erbjuder en 80%-tjänst och gör vårt bästa för att skapa ett schema som känns bra för dig - så att du kan känna dig nöjd både på jobbet och på fritiden!
Dina arbetsuppgifter - varje dag är unik!
Som stödassistent hos oss kommer du att:
Stödja ungdomarna i deras vardag - från ADL (personlig omsorg) till matlagning, städning och hushållssysslor.
Skapa meningsfulla aktiviteter - inspirera till friluftsliv, kreativitet och hälsosamma vanor.
Arbeta pedagogiskt - hjälpa ungdomarna att hantera utmaningar och utveckla individuella strategier.
Var en trygg förebild - med lugn, lyhördhet och flexibilitet.
Vi söker dig som...
Har genuint engagemang för målgruppen och trivs med att skapa relationer.
Är nyfiken, kreativ och gillar att planera roliga aktiviteter.
Har gått barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet - eller har annan relevant pedagogisk utbildning/erfarenhet av pedagogiska hjälpmedel.
Behärskar svenska helt flytande, både i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta med barn/unga med autism inom omsorg, skola eller pedagogisk verksamhet.
Erfarenhet av pedagogiska arbetssätt och hjälpmedel.
Praktisk information
Omfattning: 80%
Arbetstider: Schema (alla tider på dygnet)
Lön: Timlön + OB-ersättning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Så här ansöker du:
Ansökan sker enbart via e-post. Skicka CV + personligt brev till: lijana@gronavillan.se
Vi ber dig att inte ringa till verksamheten eller föreståndaren. Alla frågor och ansökningar hanteras endast via e-post.
Intervjuer sker löpande - vänta inte, skicka din ansökan redan idag!
Välkommen Björken- där varje dag gör skillnad! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: lijana@gronavillan.se
Detta är ett deltidsjobb.
Gröna Villan AB
För detta jobb krävs körkort.
Föreståndare
Lijana Sahlsten lijana@gronavillan.se
