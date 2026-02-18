Utveckla AI och low code i flygbranschen
Swedavia AB / Datajobb / Sigtuna Visa alla datajobb i Sigtuna
2026-02-18
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedavia AB i Sigtuna
, Upplands Väsby
, Stockholm
, Norrköping
, Gotland
eller i hela Sverige
Vill du forma hur AI och automation används i en samhällsviktig verksamhet? Till Swedavia söker vi dig som vill skapa struktur, möjliggöra innovation och bygga förvaltningen av Power Platform och Copilot i Microsoft 365 inom flygbranschen.
Hos oss får du en bred och utvecklande roll där du kombinerar teknik, verksamhetsförståelse och regelverk, och där ingen dag är den andra lik.
Vad innebär rollen? Som Delivery Manager för Power Platform och Copilot ansvarar du för att skapa ordning och reda i en växande värld av AI, low code och egenutvecklade lösningar i M365. Idag bygger många lösningar med Power Apps, Power Automate och Copilot, där ditt jobb blir att skapa en tydlig och hållbar förvaltningsstruktur.
Rollen innebär bland annat att:
Utveckla, implementera och förvalta styrning och livscykelhantering för Power Platform, Copilot och AI i M365.
Möjliggöra säker, kontrollerad och affärsdriven användning av AI och low code.
Ansvara för förvaltningsmodell samt incident-, problem- och ändringshantering för aktuellt ansvarsområde.
Samordna kravställning och förändringsarbete med relevanta funktioner och leverantörer.
Driva utbildningsinsatser och stärka organisationens AI- och IT-mognad.
Säkerställa regelefterlevnad, informationssäkerhet samt teknisk- och användardokumentation.
AI-mognaden är idag varierande i organisationen, du får därför möjlighet att tänka framåt, driva utveckling och bidra till att höja kompetensen kring AI, automation och Power Platform i hela verksamheten.
Vem är du? Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av Microsoft Power Platform i större/komplex organisation, inklusive Dev/Test/Prod, Dataverse och relaterade M365-verktyg (t.ex. Purview, Copilot Studio, Power Apps och Power Automate).
Erfarenhet av förvaltningsstyrning för gemensamma plattformar eller tjänster.
Förmåga att driva utbildnings- och förändringsinsatser i tvärfunktionell miljö, internt och externt.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande med erfarenhet av:
Erfarenhet av Power Platform-styrning i större skala och uppbyggnad av nya förvaltningsobjekt.
Kunskap om DLP-policys, informationsklassning, behörighetsstyrning, informationssäkerhet och GDPR i M365.
Erfarenhet av ITIL och relevanta M365-certifieringar.
Som person är du strukturerad, kommunikativ och pedagogisk. Du trivs i samarbeten, är lösningsorienterad och har lätt för att skapa förtroende och samsyn mellan olika intressenter. Du gillar variation, är kreativ i ditt arbetssätt och motiveras av att effektivisera och förbättra.
Vad erbjuder vi dig? En nyckelroll i vår AI- och automationsresa och möjlighet att forma förvaltningen av Power Platform och Copilot, arbeta med modern teknik och utvecklas. Du samarbetar med engagerade kollegor och kan påverka både ditt eget arbete och organisationens framtid.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lena Thorén, lena.thoren@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 11 mars, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7173270-1847847". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), https://jobb.swedavia.se
Stockholm Arlanda Airport (visa karta
)
190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Jobbnummer
9749359