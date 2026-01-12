Utvärderare av EU-finansierade projekt
2026-01-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en utvärderare/följeforskare till ett ERUF-finansierat projekt med fokus på test- och innovationsmiljö inom medicinteknik. Uppdraget omfattar löpande extern utvärdering och uppföljning i linje med EU:s regionala strukturfonder och de krav som ställs av Tillväxtverket. Leveransen består av utvärderingsrapporter som kan användas i projektets rapportering.
ArbetsuppgifterPlanera och genomföra löpande extern utvärdering av projektets insatser och resultat.
Tillämpa relevanta utvärderingsmetoder och förändringsteori för att följa projektets utveckling.
Säkerställa att uppföljning och rapportering möter krav och förväntningar kopplade till EU-finansiering.
Sammanställa utvärderingsrapporter som kan bifogas vid rapportering.
Bidra med strukturerad dialog och återkoppling till projektets intressenter utifrån utvärderingsresultat.
KravRelevant eftergymnasial utbildning.
God erfarenhet och kunskap om utvärdering, utvärderingsmetodik och förändringsteori.
God kunskap om EU:s regionala strukturfonder och dess krav på uppföljning och utvärdering.
Specifik kunskap om testbäddsverksamhet.
God kommunikationsförmåga.
God vana av projektledning.
MeriterandeKontextkunskap kring användning av testbäddar för produktutveckling inom medicinteknik.
God kännedom om innovations- och entreprenörsfrämjande aktiviteter i forskningsintensiva miljöer, gärna inom medicinteknik.
