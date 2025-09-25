Utställningsproducent, kulturhistoriskt fokus
2025-09-25
Nu söker vi en utställningsproducent med kulturhistoriskt fokus, som vill fortsätta arbetet med att producera, förmedla och tillgängliggöra länsmuseets rika samlingar - en skatt som speglar människors liv i länet genom historien.
Som utställningsproducent ingår du i teamet för den publika verksamheten. Tillsammans arbetar vi med att välkomna och möta besökare i alla åldrar, med olika bakgrund och behov, för att skapa kulturupplevelser som berör och berikar.
Länsmuseet ska vara en arena för upplevelser, bildning, samtal och diskussioner där aktuella samhällsfrågor, åsikter och värderingar möts. Under det närmaste året kommer vi lägga stort fokus på att förnya, förhöja och fördjupa upplevelser kring John Bauer. Bland annat genom en ny interaktiv utställning, med fokus på barn och unga.
Dina arbetsuppgifter
Som utställningsproducent kommer du att projektleda produktioner av basutställningar och tillfälliga utställningar, med fokus på kulturhistoria och samhällsaktuella frågor, företrädesvis utifrån länsmuseets samlingar inom föremål och arkiv. Din roll är att samordna utställningsproduktionen och säkerställa att innehåll och form skapar ett helhetskoncept som blir relevant och tillgänglig för målgruppen. I uppgifterna ingår allt från idéskiss, planering av budget, resurser och innehåll, till genomförande, uppföljning och utvärdering. Även underhåll, drift och utveckling av utställningarna, ingår i uppdraget.
Kvalifikationer
För rollen behöver du god kunskap och förståelse för museala processer inom utställningsverksamhet. Du behöver mycket god förmåga att leda arbetsgrupper i kreativa processer, därav är din förmåga att planera, samarbeta, kommunicera och fördela arbetsuppgifter inom projekten, avgörande för hur väl du lyckas i rollen. Vidare krävs god besluts- och problemlösningsförmåga, med fokus på utställningsprojektens mål och resultat.
Du behöver även ha:
- Högskoleexamen inom för tjänsten relevanta områden.
- Flerårig dokumenterad erfarenhet av musealt arbete som curator/utställningsproducent och projektledare.
- Kulturhistoriska kunskaper samt intresse för hur dessa kan integreras och göras relevanta och tillgängliga för målgruppen.
- God vana vid att prata inför publik, på svenska och engelska samt vid att producera utställningstexter och andra texter relaterade till utställningar, på svenska.
- God digital kompetens, med förmåga att hantera de vanligaste programmen i Microsoft 365.
- God beställarkompetens, för inköp av tjänster och produkter till utställningsproduktion.
- B-körkort
Därutöver är det meriterande om du har:
- Curator-, och/eller projektledarutbildning.
- Erfarenhet av digital utställningsproduktion.
Vi lägger stor vikt vid din personliga kompetens och förmåga att genomför arbetsuppgifterna.
Anställningen
- Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, som inleds med provanställning i sex månader.
- Arbetstiderna är normalt dagtid på vardagar, men kvälls- och helgarbete förekommer.
- Tillträdesdag enligt överenskommelse.
Arbetsplatsen
Länsmuseet erbjuder dig inspirerande arbetsuppgifter i en händelserik miljö, god kompetensutveckling, aktivt arbetsmiljöarbete, härliga kollegor och bra arbetsvillkor. Självklart har du stora möjligheter att bidra till kulturlivet i Jönköpings län!
Så ansöker du
Sista ansökningsdag är den 30 september, och vi gör löpande urval och intervjuer. Tjänsten kan därför komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
I ansökan bifogar du personligt brev och CV, där det tydligt framgår hur du uppfyller de kvalifikationer som efterfrågas.
I ansökan ber vi dig ta fram ett fiktivt konceptförslag och projektplan för en mindre tillfällig utställning (ca 50 m2) på temat "Tidens spår". Planen ska innehålla kort konceptbeskrivning, målgruppsanalys, idé för gestaltning, tidsplan samt poster för budget och personella resurser (max 2 A4).
För en snabbare rekryteringsprocess, ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg.
Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor är du självklart välkommen att kontakta oss:
- Museichef Johan Gärskog, tel. 036-301810
Övrig information
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför erbjudanden om annonsering eller rekryteringsstöd.
Jönköpings läns museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum som bedriver kunskapsuppbyggnad samt genom delaktighet tillgängliggör, bevarar och utvecklar kulturarv i länet.
Jönköpings läns museum verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till forskning och fri åsiktsbildning samt kulturupplevelser på allas lika villkor.
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Jönköpings Läns Museum Arbetsplats
Jönköpings läns museum Kontakt
Johan Gärskog, museichef 036-301810
9526815