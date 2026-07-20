Utställningsproducent
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Naturhistoriska riksmuseet är Sveriges största museum och en ledande forskningsinstitution där nyfikenhet möter vetenskap. Vi är en statlig myndighet som ökar kunskapen om och intresset för naturen och världen vi lever i genom forskning, unika samlingar och upplevelser som Cosmonova, utställningar, aktiviteter på museet och digitalt. Tillsammans skapar vi insikt, engagemang och handlingskraft för en livskraftig planet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Naturhistoriska riksmuseet söker nu en erfaren utställningsproducent till Enheten för utbud inom Avdelningen för publik verksamhet.
I rollen kommer du att projektleda utveckling, produktion och genomförande av utställningar och andra utställningsrelaterade erbjudanden. Du ansvarar för hela processen från idé och koncept till färdig produktion.
Du leder och samordnar den kreativa processen där innehåll, användarvänlighet, interaktionsdesign, grafiskt uttryck, konstnärliga, kommunikativa och pedagogiska aspekter ingår, liksom den rumsliga gestaltningenav utställningskoncept. Du arbetar nära kollegor med olika kompetenser inom museet och samverkar med externa aktörer och leverantörer.
I arbetet ingår att planera, arbetsleda produktionsteam, upphandla tjänster, följa upp budget och tidplan samt säkerställa hög kvalitet i innehåll, gestaltning, tillgänglighet och besöksupplevelse. Du bidrar även till den strategiska utvecklingen av museets utställningsverksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom relevanta områden såsom projektledning, produktion, design eller formgivning, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Flerårig erfarenhet av att projektleda och producera utställningar, scenografi eller annan likvärdig verksamhet inom museum, science center eller annan jämförbar publik verksamhet.
• Erfarenhet av att arbetsleda team eller projekt utan formellt personalansvar.
• Erfarenhet av att leda och samordna komplexa processer med flera interna och externa intressenter.
• Erfarenhet av produktionsprocesser från konceptutveckling till färdig produktion.
• Erfarenhet av att kravställa, beställa och samordna externa leverantörer.
Det är meriterande om du även har:
• Kunskaper inom naturvetenskap.
• Erfarenhet av användar- eller brukarcentrerad utveckling och design.
• Erfarenhet av formgivning och rumslig gestaltning.
• Erfarenhet av digital produktion av bild, film, ljud eller interaktiva applikationer.
• Erfarenhet av offentlig upphandling.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är initiativtagande, utvecklingsorienterad och kreativ. Du arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet och har förmåga att driva flera aktiviteter parallellt. Rollen kräver god samarbetsförmåga och pedagogisk insikt. Du kommunicerar tydligt, skapar engagemang och bygger goda relationer både internt och externt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
På Naturhistoriska riksmuseet arbetar vi för en hållbar och livskraftig planet, där alla medarbetare är en viktig del av en större helhet. Vårt uppdrag är brett och våra mål högt satta. För att nå dem behövs allas erfarenheter och kompetenser.
Vi strävar efter att vara en arbetsplats med stark gemenskap, där vi delar med oss av vår kunskap och firar våra framgångar.Tillsammans vill vi skapa en trygg, kreativ och ansvarstagande arbetsmiljö. Vi erbjuder flexibla arbetstider, friskvård och kompetensutveckling.
Hos oss tillämpas individuell, differentierad och saklig lönesättning enligt kollektivavtalen RALS/RALST-T.
Tjänsten en är tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
På Naturhistoriska riksmuseet arbetar vi för att vår verksamhet ska spegla samhället och välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung eller funktionsvariation.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "393-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturhistoriska Riksmuseet
(org.nr 202100-1124)
Box 50 007 (visa karta
)
104 05 STOCKHOLM Arbetsplats
Naturhistoriska riksmuseet Kontakt
Rebecka O´Neill, OFR/ST Rebecka.ONeill@nrm.se +46851954021 Jobbnummer
10006586