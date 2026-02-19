Utsluss-samordnare till enheten Utredning unga vuxna
2026-02-19
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en Utsluss-samordnare till Utredning unga vuxna som ska stärka övergången från placering eller insats till ett självständigt vuxenliv.
I rollen ansvarar du för att hålla samman arbetet med unga vuxnas övergång från placering till ökad självständighet. Målgruppen är personer som varit placerade i exempelvis samhällsvård, stödboende, träningslägenhet eller familjehem, eller som deltagit i avhopparverksamhet.
Uppdraget innebär omfattande samverkan, både lokalt och i den ort där individen ska etablera sig. Du samarbetar med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning, socialtjänst, fastighetsaktörer, arbetsgivare, vårdgivare och andra relevanta parter för att skapa en hållbar övergång till eget boende, arbete eller studier. I rollen arbetar du både operativt nära individen och strategiskt med att utveckla strukturer som ger kontinuitet och kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- samordna övergångar från placering till självständighet
- planera, samordna och följa upp individens övergång från extern placering till självständigt liv i samverkan med socialsekreterare och externa aktörer
- kartlägga individens förmågor, behov och nätverk inför övergång till eget boende, arbete eller studier
- aktivera och samordna privata och professionella nätverk kring individen
- utveckla och kvalitetssäkra rutiner och samverkansformer för arbetet
- följa upp individens etablering och bidra till analys av arbetets långsiktiga effekter.
Tjänsten är nyinrättad och ger dig möjlighet att vara med och bygga upp en strukturerad och sammanhållen funktion. Uppdraget innebär tjänsteresor inom Sverige.
Vi erbjuder dig
På Utredning unga vuxna arbetar 14 medarbetare med bred och specialiserad kompetens. I gruppen finns socialsekreterare, socialsekreterare med inriktning mot avhopp och kriminalitet, SIG-/avhopparsamordning, handläggarstöd, förste socialsekreterare och enhetschef. Vi värnar om en trygg och hållbar arbetsmiljö med en uppdaterad arbetsmiljö- och säkerhetsstrategi. Gruppkulturen präglas av samarbete och gemensamt ansvar.
Som utsluss-samordnare får du ett närvarande ledarskap, tydliga forum för ärendeavstämning och en rimlig arbetsbelastning. Du får en strukturerad och individuellt anpassad introduktion samt möjlighet till kollegialt lärande och gemensam reflektion. Distansarbete är möjligt när arbetsuppgifterna tillåter, exempelvis vid planering, dokumentation och uppföljning. Vi tillämpar även årsarbetstid som ger dig flexibilitet att planera din arbetstid utifrån verksamhetens behov och dina uppdrag. Uppdraget innebär stor frihet under ansvar i hur arbetet planeras och genomförs.
Du som söker till oss
Du har socionomexamen eller annan akademisk examen som bedöms likvärdig. Du har flera års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och med målgruppen unga vuxna.
Övriga krav för tjänsten:
- Erfarenhet av att samordna insatser mellan flera aktörer.
- Erfarenhet av att dokumentera och följa upp ärenden enligt gällande lagstiftning.
- Erfarenhet av att dokumentera, sammanställa och följa upp ärenden på svenska.
- Erfarenhet av arbete med målgruppen unga vuxna i övergång till självständighet.
- B-körkort då tjänsteresor ingår i uppdraget.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av att planera och samordna övergång från placering eller stödboende till eget boende, arbete eller studier.
- Erfarenhet av samverkan med arbetsmarknads- och utbildningsaktörer.
- Erfarenhet av metod- eller verksamhetsutveckling inom socialt arbete.
- Erfarenhet av Signs of Safety.
- Erfarenhet av verksamhetssystemet Life Care.
Som Utsluss-samordnare är du samarbetsorienterad och relationsskapande. Rollen kräver att du bygger förtroendefulla samarbeten med socialsekreterare, externa utförare och etablerande aktörer samt skapar en fungerande dialog med individen och dennes nätverk. Genom att arbeta öppet och lyhört kan du samla olika perspektiv och omsätta dem i en gemensam plan som stödjer individens steg mot självständighet.
Du är strukturerad och resultatorienterad. Du planerar, följer upp och kvalitetssäkrar arbetet i varje enskilt ärende samtidigt som du ser behov av förbättringar på övergripande nivå. Genom ett metodiskt arbetssätt och förmåga att analysera resultat bidrar du till hållbara rutiner och långsiktigt stärkt kvalitet i utsluss- och etableringsarbetet.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
