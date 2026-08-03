Utskrivningssamordnare till geriatrikavdelningen
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2026-08-03
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På geriatrikavdelningen arbetar vi tillsammans för att ge våra sköra äldre patienter en trygg och sammanhållen vård. Som utskrivningssamordnare blir du en viktig del av vårt engagerade team, där samverkan, delaktighet och patientens behov står i fokus. Då vår nuvarande kollega går i pension efter många år i verksamheten söker vi nu dig som vill ta över ett viktigt uppdrag med stor betydelse för både patienter, anhöriga och vårdens samverkan.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Vi på Geriatriken arbetar varje dag för att skapa trygghet och värdighet för våra sköra äldre. Som utskrivningssamordnare hos oss har du en central och betydelsefull roll i patientens vårdresa. Du ansvarar för att planera och koordinera utskrivningen från slutenvården, med fokus på en trygg, säker och personcentrerad övergång till nästa vårdnivå.
I ditt arbete blir du en nyckelperson i teamet där engagemang, delaktighet och samarbete är grundläggande. Tillsammans med läkare, sjuksköterskor och övriga professioner bidrar du med ett helhetsperspektiv kring patientens behov och säkerställer att varje individ blir sedd och lyssnad till. Du arbetar tillsammans med en erfaren kollega, vilket skapar goda förutsättningar för en trygg introduktion och ett nära kollegialt stöd i uppdraget.
Du samverkar nära med kommun, primärvård, hemsjukvård och andra externa aktörer. Du initierar och deltar vid behov i samordnad individuell planering (SIP). Med ett starkt fokus på personcentrering ser du till att rätt insatser finns på plats inför utskrivningen, och att både patienter och anhöriga känner sig trygga, välinformerade och delaktiga i planeringen.
I rollen ingår även dokumentation i journalsystem, och du fungerar som ett viktigt stöd för teamet i frågor som rör utskrivningsprocesser, rutiner och samverkan.
Om arbetsplatsen
Vi på Geriatriken erbjuder en dynamisk och utvecklande arbetsplats där vården av våra sköra äldre står i centrum. Avdelningen består av 24 vårdplatser, varav 16 akutvårdsplatser och 8 rehabplatser, organiserade i tre team. Inom våra akutvårdsplatser tar vi bland annat emot ortopedpatienter som efter höftoperation flyttas till geriatriken för fortsatt återhämtning och rehabilitering. Som utskrivningssamordnare på Geriatrik avdelningen förekommer även tjänstgöring på Rehabiliteringsmedicinska avdelningen i varierande grad. På Rehabiliteringsmedicinska avdelningen är det 7 vårdplatser. Rehabiliteringsmedicinska avdelningen vårdar personer i arbetsförbar ålder med rehabiliteringsbehov efter t.ex. stroke, traumatiska hjärnskador eller ryggmärgsskador.
Hos oss arbetar du i ett tvärprofessionellt team med sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder och kuratorer. Tillsammans skapar vi en helhetssyn kring patientens behov
Vår arbetsplats präglas av ett starkt engagemang för den äldre patienten och ett tydligt fokus på patientsäkerhet, personcentrering och delaktighet. Vi värnar om en god arbetsmiljö där vi stöttar varandra och arbetar tillsammans mot gemensamma mål.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom slutenvård eller tidigare har arbetat med liknande samordnande uppgifter.
För att trivas i rollen ser vi att du är trygg, stabil och har god självinsikt. Du arbetar strukturerat, är flexibel och har förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du tar ansvar och arbetar självständigt samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid din empati och ditt engagemang för våra sköra äldre.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett tillförordnande som utskrivningssamordnare på heltid, måndag till fredag. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 16 augusti 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset ingång 4 under v.35.
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef Geriatriska avdelningen
Maria Ryberg maria.ryberg@regionvastmanland.se +4621176363 Jobbnummer
10018298