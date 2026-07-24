Utrymningslarmprojektör
Avaron AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-07-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett tekniskt komplext projekt där en större underjordisk parkeringsanläggning ska färdigställas och utrustas med uppdaterade lösningar för utrymningslarm. Befintliga bygghandlingar behöver ses över, kvalitetssäkras och anpassas till dagens produkter, lösningar och reviderade ramhandlingar. Samtidigt behöver tidigare identifierade fel och brister från redan driftsatta delar tas om hand i projekteringen.
Rollen kombinerar teknisk projektering, kvalitetssäkring och nära stöd till beställaren genom både projekterings- och byggskede. Du arbetar i en miljö där angränsande byggarbeten påverkar gränssnitt och avlämningspunkter, vilket ställer krav på tydliga handlingar och god samordning. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta med komplexa installations- och brandskyddsfrågor i en 3D- och BIM-miljö.
ArbetsuppgifterDu ser över och uppdaterar tidigare framtagna handlingar för utrymningslarm utifrån dagens produkter, lösningar och reviderade styrande handlingar.
Du projekterar bygghandlingar och tar fram underlag med hög teknisk kvalitet för en utförandeentreprenad.
Du granskar att handlingarna är korrekt upprättade och följer relevanta lagkrav, regler och standarder.
Du arbetar med projektering i 3D, deltar i krocktester och levererar modeller för samordning.
Du driver samordning i BIM-miljö och säkerställer tydliga avlämningspunkter mot angränsande arbeten.
Du stöttar beställaren under byggskedet genom att besvara frågor från entreprenören.
Du bidrar även i utredningsuppdrag och liknande tekniska frågeställningar i andra projekt vid behov.
KravMinst 5 års erfarenhet av projektering av utrymningslarm och/eller brandlarm.
Certifierad Behörig ingenjör brandlarm enligt SBF 1007, utfärdat av SBSC eller motsvarande ackrediterat certifieringsorgan.
Dokumenterad kunskap om och erfarenhet av projektering enligt SBF 110 i tillämpliga delar, SS-EN 54 och SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna.
Dokumenterad utbildning i AMA EL.
Du är insatt i PBL i relevanta delar, Elsäkerhetsverkets gällande starkströmsföreskrifter samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter relevanta för projekteringsskedet.
Dokumenterad erfarenhet av projektering av utrymningslarm eller brandlarm i 3D.
Erfarenhet av samordning i BIM-miljö.
Erfarenhet av minst 3 genomförda projekteringar av utrymningslarm eller brandlarm i utförandeentreprenad de senaste 5 åren, varav minst ett av jämförbar storlek och komplexitet. Projekteringen ska ha avsett förfrågningsunderlag eller bygghandling.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som uppdragsansvarig eller uppdragsledare för konsultuppdrag inom installationsteknik, brandskydd eller motsvarande tekniskt område.
Erfarenhet av att leda konsultuppdrag enligt ABK 09.
Dokumenterad branschkännedom inom bygg- och installationsprojekt, tillräcklig för att kunna kvalitetssäkra handlingar och föra teknisk dialog med beställaren på övergripande nivå.
Du kommunicerar och dokumenterar obehindrat på svenska.
MeriterandeKunskap om BEAst PDF-Guidelines, Namnruta, Hänvisningar i handlingar, Helplansritning och Effektivare Granskning.
Erfarenhet från minst ett uppdrag som avser parkeringsanläggning, garage eller liknande objekt.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8117871-2114313". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10010625