Utryckningsväktare/Hundförare
2025-10-11
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige
Bjäre Bevakning är ett nystartat vaktbolag som fokuserar på hundbevakning, larmutryckning och larmåtgärd. Vi behöver nu en till jourväktare och söker dig som vill arbeta med hund. Vi ser gärna att du redan är utbildad väktare med erfarenhet, Har du redan en lämplighetstestad hund är det en stor merit. I annat fall ombesörjer vi det, likaså hundförarutbildning, efter provanställning. Inledningvis erbjuder vi en behovsanställning, men som i takt med att vi växer blir en fast heltidsanställning. De krav vi ställer är; , Väktarutbildning, B-körkort, ostraffad, drogfri, ordnad ekonomi, pålitlig och serviceminded. Välkommen att söka genom att skicka utförligt CV. Vi behandlar inte ansökningar via Indeed etc. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: info@bjarebevakning.se Arbetsgivarens referens
Föreståndare
Roland V info@bjarebevakning.se 0431-10073 Jobbnummer
9552184