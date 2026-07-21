Utrustningsmekaniker till Södertälje
Fordonsakademin Sverige AB / Fordonsmontörsjobb / Södertälje Visa alla fordonsmontörsjobb i Södertälje
2026-07-21
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
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, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vi söker nu en utrustningsmekaniker till en auktoriserad märkesverkstad i Södertälje. Vi söker dig som älskar att arbeta med bilar! Är du intresserad och tror att det är dig vi söker? Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Arbetsuppgifter
Som utrustningsmekaniker arbetar du främst med leveransservice och montering av tillbehör så som motorvärmare, dragkrok, extraljus, alkolås, skåpinredningar och mycket mer. Publiceringsdatum2026-07-21Profil
Vi söker dig som har kunskap och stort intresse av bilar. Du har fordonsutbildning alternativt tidigare erfarenhet av yrket. Du är självständig och kan ta ett eget stort ansvar, och samtidigt har en god samarbetsförmåga mot kollegor då ni ständigt hjälper varandra. Din personlighet värderas högt, då det är viktigt att du bidrar till en bra stämning i gruppen. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har en god känsla för service och att du har inställningen att alltid se lösningar.
Det är mycket meriterande ifall du har kunskaper inom el samt kan läsa ett el schema.
Övriga krav - B körkort - Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Är du intresserad och tror att det är dig vi söker? Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-2154635-2109900". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Anderstorpsvägen 22 (visa karta
)
171 54 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
10008367