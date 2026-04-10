Utrullningstekniker till kortare upptrag
Söker du ett deltidsuppdrag under maj där du arbetar praktiskt, möter många människor och får använda ditt tekniska intresse? Då kan rollen som utrullningstekniker vara något för dig.Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 1 månad. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos kundföretaget.
Om företaget
Det här är en annons där namnet på företaget inte framgår men du kommer få reda på mer vid inledande telefonsamtal.
Arbetsuppgifter
Som utrullningstekniker har du en operativ och serviceinriktad roll. Arbetet är praktiskt och strukturerat, med fokus på korrekt hantering och tydlig kommunikation med medarbetare.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hjälpa medarbetare på plats vid inlämning och utlämning av arbetstelefoner
Vara tillgänglig och behjälplig vid frågor, och guida medarbetare genom processen
Skapa ett smidigt flöde på plats genom tydlig kommunikation och gott bemötande
Bidra till en trygg och positiv upplevelse för medarbetare under hela projektet
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaperKvalifikationer
Tillgänglig för deltidsarbete under maj månad
Bekväm med att arbeta på plats i kontorsmiljö
Grundläggande tekniskt intresse
Förmåga att bemöta många olika personer på ett professionellt sätt
Meriterande:
Erfarenhet av service, support eller liknande uppdrag
Du är serviceinriktad och trivs i mötet med människor. Du arbetar strukturerat, följer givna rutiner och tar ansvar för att dina arbetsuppgifter blir korrekt utförda. Du har ett lugnt och professionellt bemötande även när tempot varierar och flera kontaktytor förekommer.
Övrig information
Start: Maj Plats: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-10-07
117 34 STOCKHOLM
