Utredningstekniker
2026-02-24
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Underhållsenheten
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och Gotlands vattenförsörjning är en angelägen och aktuell fråga.
Underhållsenheten ingår i avdelningen VA och avfall.
Avdelningen VA och avfall arbetar med utveckling, förnyelse och drift av våra anläggningar såsom vattentäkter, vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, deponier och återvinningscentraler. VA arbetar för att säkerställa en trygg och hållbar VA-försörjning till våra abonnenter och bidrar till Gotlands hållbara utveckling genom god planering, prioritering och delaktiga medarbetare med stort eget ansvar, inom ramen för en god arbetsmiljö.
Inom organisationen finns lång och gedigen erfarenhet och du har alltid stöd av hela avdelningen VA och avfall. Avdelningen består av cirka 130 medarbetare som ser fram emot att hälsa dig välkommen.
Underhållsenheten består av fem grupper med arbetsledare, totalt cirka 30 medarbetare som arbetar med anläggning, nyproduktion och underhåll.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Som utredningstekniker hos oss arbetar du med underhåll av VA-ledningar över hela Gotland. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat spolning av vattenledningar, och vid behov körning av spolbil.
I tjänsten ingår att felsöka VA-ledningar och VA-områden. Som stöd i arbetet använder du olika mätinstrument för att mäta exempelvis tryck, flöden och nivåer. Vid mer omfattande utredningar finns tillgång till utrustning som filmkamera, rökmaskin och mätinstrument.
Kommunikation och dokumentation sker i IT-baserade system. Du kan även komma att bistå vid andra arbetsuppgifter inom VA-enheten. Beredskapstjänstgöring kan förekomma.
Du utgår från Visby och har hela Gotland som ditt ansvarsområde.
Vem är du?
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av yrkesområdet spolbil eller slambil. B- och C-körkort är ett krav.
Önskvärt om du har erfarenhet av VA-anläggningsteknik eller motsvarande. YKB är meriterande.
Vi håller i intern utbildning på spolbilen i början, i övrigt så blir det extern utbildning.
Om teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess som möter våra boendes, företagares och besökares behov i dag och i framtiden. Vi ansvarar för bland annat fysisk planering, byggande och förvaltning av byggnader, infrastruktur och parker.
För att lyckas i vårt uppdrag är samverkan, service och kvalitet centrala begrepp. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling - tillsammans!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.
