Utredningsledare (expert) till interna utredningar
2026-01-26
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Migrationsverkets säkerhetsavdelning är en del av huvudkontoret och har det övergripande ansvaret för säkerhet och beredskap i myndigheten.
Vid säkerhetsavdelningen arbetar specialister inom informationssäkerhet, personalsäkerhet, fysisk och teknisk säkerhet, internutredning, medarbetarskydd, krisberedskap och civilt försvar. Vi erbjuder ett varierande, stimulerande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet till personlig utveckling.
Vill du bidra till att tillsammans med oss stärka säkerheten i en av Sveriges mest samhällsviktiga myndigheter? Vi söker nu utredningsledare med kapacitet och kompetens att genomföra internutredningar såväl som säkerhetsprövningar.
Interna utredningar är den enhet vid säkerhetsavdelningen som utreder ärenden där anställda vid Migrationsverket kan misstänkas för att ha agerat felaktigt, brottsligt eller i övrigt förfarit oegentligt. Enhetens uppdrag innefattar även personalsäkerhet, främst inom säkerhetsprövningsområdet i syfte att avgöra om en anställd uppfyller de krav som enligt säkerhetsskyddslagen ställs för att inneha en tjänst placerad i säkerhetsklass.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som utredningsledare kommer du att vara involverad i såväl internutredningar som personalsäkerhetsfrågor, vilket bl.a. innefattar utredningsåtgärder såsom informationsinhämtning, samtal, juridiska bedömningar, register- och loggkontroller i myndighetens it-system, bakgrundskontroller, säkerhetsprövningsintervjuer och personalsäkerhetsbedömningar. Du kommer självständigt utreda och driva dina ärenden i dialog med beslutande chef och/eller arbetsrättsjurist beroende på ärendetyp.
I arbetet ingår ett omfattande internt men även externt samarbete med olika aktörer. Du verkar för ökad kunskap och medvetenhet inom myndigheten både vad avser arbetsrätt som personalsäkerhet inom hela spannet från verksamhetsskydd till säkerhetsskydd. Du har en utpräglad god kommunikativ och pedagogisk förmåga, bland annat för att utbilda och skapa förståelse för interna utredningars uppdrag på olika nivåer i organisationen. I tjänsten ingår frekventa tjänsteresor företrädesvis inom landet.
Vi söker dig som är strukturerad och självgående, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och med lätthet bygger relationer och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du besitter även en god analytisk förmåga liksom ett utpräglat säkerhetsmedvetande. Du har en vilja och förmåga att ta egna initiativ och tar självständigt ansvar för dina uppgifter. Du har väl grundade och tydliga värderingar och i arbetet visar du prov på hög integritet och en utpräglad medvetenhet kring etiska perspektiv och överväganden. Du förstår din roll och ditt område men ser samtidigt till hela verksamhetens bästa i ditt agerande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
- Akademisk utbildning (minst 120hp) inom relevant område eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara relevant
- Dokumenterad erfarenhet av utredningar inom arbetsrätt eller straffrätt, samt erfarenhet av svåra samtal kopplat till detta
- Mycket god kunskap om och erfarenhet av statlig myndighet
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- B-körkort
- Svenskt medborgarskap
Meriterande
- Erfarenhet och aktuell kunskap inom it-verktyg för att utföra loggkontroller och analysera loggar/stora databasmängder
- Utbildning och erfarenhet av arbete relaterat till säkerhetsskyddslagstiftningen
- Utbildning och erfarenhet av säkerhetsbedömningar och säkerhetsprövningar enligt säkerhetsskyddslagen
Vi erbjuder
En utmanande arbetsuppgift som ställer höga krav på integritet men också en förtroendeskapande uppgift för myndigheten i stort. En arbetsplats där vi värnar om medarbetarskapet och en god balans mellan arbete och fritid. Vi tillämpar hybridarbetssätt med möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Som statligt anställd har du goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, flexibel arbetstid samt goda semester- och pensionsvillkor.
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare (sex månaders provanställning kan tillämpas)
Arbetstid: Kontorsarbetstid alternativt förtroendearbetstid
Placering: Norrköping, Stockholm, Malmö eller Göteborg
Arbetet innebär resor inom landet, i vissa fall utomlands.
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning samt krav på svenskt medborgarskap.
Individuell lönesättning tillämpas
