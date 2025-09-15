Utredningsingenjör reaktorsäkerhet
Sydkraft AB / Elektronikjobb / Oskarshamn Visa alla elektronikjobb i Oskarshamn
2025-09-15
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sydkraft AB i Oskarshamn
, Karlshamn
, Stockholm
, Kävlinge
, Nora
eller i hela Sverige
Trivs du med arbetsuppgifter som innebär komplexa frågeställningar och som kräver analytisk förmåga? Har du lätt för att förstå regelverk och principer och vill bli riktigt skicklig på ditt jobb? Då kan detta vara en roll för dig.
Till kärnkraften i Oskarshamn söker vi en utredningsingenjör inom reaktorsäkerhet.
Ny i branschen? Det gör inget, vi lär upp dig. Tjänsten är öppen för dig som vill spela en viktig roll för kärnkraften, nu och i framtiden!
Hej!
Det är vi som är Uniper, ett internationellt energiföretag som driver utvecklingen mot fossilfri elproduktion. Vår framgång bygger på en arbetsplats där människor med olika perspektiv, tankesätt, kompetenser och erfarenheter möts. Vi tror på en arbetsplats där varje människa kan bidra med något värdefullt. Där alla känner sig lika uppskattade och respekterade, oavsett om man arbetar vid våra produktionsanläggningar, kontoret eller hemma. Det är så vi utvecklas som företag och skapar en framtid tillsammans. Vi kallar det för Uniper Way, vår företagskultur. Vi tror att vägen till en hållbar framtid går genom att steg för steg utveckla och förändra, genom att sätta upp mätbara mål som vi uppnår tillsammans. Tror du också på en fossilfri framtid? Följ med oss på vår resa. Energy evolution starts with U!
Din roll hos oss
Enheten för reaktorsäkerhet och tvärteknik, TR, är uppdelad i två grupper; analys och säkerhetsredovisning. Vi arbetar tätt tillsammans med övriga teknikavdelningen som med över 100 ingenjörer ser till att Sveriges största kärnkraftsreaktor Oskarshamn 3 och övriga kärntekniska anläggningar kan fortsätta att verka under många år framöver. Vi bygger industrihistoria!
Vad kommer du jobba med?
Som utredningsingenjör lägger du mycket tid på att ta reda på hur och varför strukturer, system och komponenter fungerar som de gör och hur det kopplar till bland annat konstruktionskrav och myndighetskrav. Det innebär att du kommer lägga stor del av din tid på följande:
• Tolkning av krav från myndigheter och andra externa och interna aktörer
• Utredning av bakgrunden till anläggningarnas konstruktion
• Vid behov framtagning av nya koncept för anläggningsändringar
• Uppdatering och utveckling av strålsäkerhetsredovisning som del i vår anläggningsdokumentation
• Probabilistisk och deterministisk säkerhetsanalys
• Bidra med reaktorsäkerhetsperspektivet i vårt arbete med anläggningsändringar
• Skriva och uppdatera utrednings- och projektrapporter kopplat till strålsäkerhetsredovisning
• Anläggningsdokumentation
Du ingår i ett team om femton personer. Kompetensen i gruppen är både djup och bred vilket borgar för en utmärkt upplärning för vår nya kollega. Du rapporterar till Veronika Ljungfelt som är gruppchef inom reaktorsäkerhet och tvärteknik, säkerhetsredovisning. I Veronika får du en närvarande chef som stöttar, ger feedback utmanar dig på din yrkesbana.
Uniper är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bl.a. av regler kring säkerhetsskydd, exportkontroll och nukleär icke-spridning. Vi kommer därför att genomföra säkerhetsprövning av alla våra tjänster och komplettera med registerkontroll för säkerhetsklassade befattningar, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen. Uniper är en del av samhällskritisk verksamhet i Sverige varför den här befattningen kan omfattas av krigsplacering. Eventuell hälsoundersökning inklusive drogtest kan också vara aktuellt innan anställning.
Vem vi söker
Vi söker dig som är nyfiken, noggrann och gillar att djupdyka, som ser komplexa kopplingar och frågeställningar och som kan skapa en helhetsbild av det du lärt dig. Vi tror att du är fascinerad av ingenjörskonsten och vill bidra till ett stabilt och säkert elsystem som står stadigt även i framtiden.
Vi värdesätter en mix av allt från erfarna specialister till nyexaminerade ingenjörer som i samspel kan utveckla och forma vår verksamhet och vårt arbetsklimat. Du kommer läras upp i våra interna system, men behöver god datorvana liksom trivas med hög grad av administrativt arbete.
För att bli lyckas i rollen krävs att du kan kombinera ödmjukhet med en fast ståndpunkt och vi ser gärna att du på ett tydligt och enkelt sätt har förmåga att förmedla budskap. Publiceringsdatum2025-09-15Kvalifikationer
• Teknisk utbildning på högskola/universitet.
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska (tal, skrift, förståelse).
• God datorvana.
Meriterande:
• Utbildnings-/arbetslivserfarenhet av statistik, analytiska jordbävningsanalyser och/eller brandanalyser.
• Tolkning och tillämpning av myndighetstexter såsom föreskrifter och lagkravstexter.
• Erfarenhet av arbete på kärnteknisk anläggning.
OKG - en naturlig del av framtidens energilösningar
OKG är ett kärnkraftsbolag inom Uniper. Företagets fossilfria elproduktion bidrar till elförsörjningen och motverkar också den globala uppvärmningen. Vi är övertygade om att kärnkraft är en oumbärlig teknik för att nå de övergripande klimatmålen och hantera klimatutmaningen. Därför stöttar vi utveckling inom området och arbetar också med effektiv och säker nedmontering av anläggningar som inte längre är i drift, som en naturlig del i vårt ansvarstagande.
Vi strävar efter att spegla samhällets utveckling och vi ser gärna att du medverkar till att bredda vår mångfald. Vi anser att olikheter skapar möjligheter. Ta chansen att bli en av oss och vår spännande verksamhet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sydkraft AB
(org.nr 559012-0316)
Simpevarp 200 (visa karta
)
572 95 FIGEHOLM Arbetsplats
Oskarshamns Simp Kontakt
Facklig kontakt Unionen
Mats Johansson +46 491 78 60 00 Jobbnummer
9508095