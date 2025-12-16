Utredningsingenjör inom dagvatten
2025-12-16
VA-nät
Vill du säkerställa rent vatten och en god boendemiljö för alla som lever och vistas i Uppsala kommun? Vill du bidra till vårt samhällsviktiga arbete genom att utveckla vårt dagvattenarbete och utbyggnaden av den allmänna VA-anläggningen? Sök då rollen som utredningsingenjör med fokus på dagvattenfrågor!Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Som utredningsingenjör har du stora möjligheter att påverka hur framtidens VA-system utformas i och kring Uppsala. Du kommer arbeta både med förstudier och med framtagande av underlag inför investeringsbeslut, för att möjliggöra utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen och för att klara de miljökrav som ställs. Exempel på detta kan vara att utreda behov av utbyggnad av ledningsnät och dagvattenanläggningar i nya detaljplaneområden samt dagvattenanläggningar inom befintliga områden. Utredningarna kan innehålla både tekniska och juridiska frågeställningar. I tjänsten ingår även att stödja kommunen i sitt dagvattenarbete.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att:
• Bevaka VA-huvudmannens intressen i nya detaljplaner t.ex. genom att säkerställa att utrymme finns för allmänna VA-anläggningar och granskning av dagvattenutredningar.
• Genomföra eller projektleda förstudier och utredningar rörande möjlig exploatering och behov av ny- eller ombyggnad av dagvattenanläggningar.
• Ta fram projektdirektiv och annat underlag inför investeringsbeslut.
• Vid behov vara beställare av konsulttjänster samt leda konsulter vid förstudier.
• Vara stöd för projektörer och byggledare i projekterings- och entreprenadskedet för framtagna investeringsprojekt.
• Följa upp befintliga dagvattenanläggningars funktion genom bland annat platsbesök och provtagning
• Granska VA-handlingar i samtliga skeden av projekt, från förstudier till systemhandlingar, förfrågningsunderlag, bygghandling och relationshandlingar, tillsammans med andra funktioner inom bolaget.
• Samplanering och dialog med avdelningens strateger och kommunen i övergripande frågor rörande dagvatten och skyfall.
Du kommer tillhöra gruppen Utbyggnad på sektionen Planering nät. Här blir du en del av ett engagerat team med utredningsingenjörer där samarbete och trivsel värderas högt. Du kommer också ha ett nära samarbete med avdelningens dagvattenstrateg, övriga strateger samt ingenjörer inom hydraulisk modellering.Kvalifikationer
• Civilingenjör/högskoleingenjör inom miljö och vatten eller liknande, alternativt annan högskoleexamen i kombination med längre erfarenhet av VA-frågor.
• Tidigare erfarenhet av VA-utredningar, VA-planering och/eller projektering.
• Tidigare erfarenhet av arbete med dagvattenanläggningar för rening eller fördröjning.
• B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du dessutom har:
• Kunskap och erfarenhet inom VA-lagstiftning och samhällsbyggnadsprocessen.
• Erfarenhet av uppföljning av dagvattenanläggningar.
• Tidigare erfarenhet av arbete med miljökvalitetsnormer och åtgärdsplaner för dagvatten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du delar våra gemensamma kärnvärden, "vi är lyhörda, framsynta och nyfikna", samt tillämpar dem i din yrkesroll. För att trivas i rollen är du ansvarstagande, strukturerad, kan prioritera bland arbetsuppgifter och driver dina processer framåt. Du har god analytisk förmåga och kan hantera komplexa frågeställningar med hänsyn till helhetsperspektivet. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbete med andra.Så ansöker du
Vi gör löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-01-18. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post.
För mer information om tjänsten kontakta
Gruppchef utbyggnad Jonathan Arnlund, jonathan.arnlund@uppsalavatten.se
, 018-727 93 46
HR-partner Agnes Jansson, agnes.jansson@uppsalavatten.se
, 018-727 93 23
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning att genomföras före anställning. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Uppsala Vatten tillämpar sex månaders provanställning.
Du har din arbetsplats i Uppsala Business Park. Det finns viss möjlighet till distansarbete efter överenskommelse. Uppsala Vatten värdesätter medarbetarnas hälsa och trivsel, varmed vi erbjuder friskvårdstimme, möjlighet till semesterväxling (6 dagars extra semester vid heltidstjänst), lunchförmån mm.
Här kan du läsa om våra förmåner: Våra förmåner | Uppsala vatten (https://www.uppsalavatten.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-formaner).
Om Uppsala Vatten
Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt.
Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Läs mer på Om oss | uppsalavatten.se (https://www.uppsalavatten.se/om-oss/). Ersättning
Enl. överenskommelse Så ansöker du
