Utredare- sommarvikariat - Transportstyrelsen - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Örebro

Transportstyrelsen / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Örebro2021-04-08Hos oss behöver vi den bästa kompetensen - även under sommaren. Vi på Transportstyrelsen får samhället att fungera för människor på väg, på räls, i luften och på sjön. Nu söker vi dig som vill vara vikarie i sommar och jobba hos oss på Transportstyrelsen.Om jobbetVi erbjuder intressanta arbetsuppgifter inom ett område som syftar till att öka trafiksäkerheten.Du kommer attarbeta med att registrera ärenden i vårt ärendehanteringssystemvara ett stöd för utredarna i pågående utredningar genom att utföra diverse administrativa delar i pågående utredningarha kontakt med andra myndigheterarbeta med lättare utredningsarbeteha andra förekommande arbetsuppgifter av administrativ karaktär.Du måste haen avslutad eller vara i slutfasen av en högskoleutbildning med juridisk eller samhällsvetenskaplig inriktninggod datorvana och vana att söka information i olika informationsdatabasergod förmåga att uttrycka dig i svenska såväl i tal som skrift.Det är meriterande om dutidigare har arbetat hos oss på Transportstyrelsen som utredare eller handläggarehar erfarenhet av arbete i offentlig verksamhethar vana av att tillämpa lagtexter eftersom det styr det dagliga arbetet.Vi vill att du ärservicefokuserad- du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningarsjälvgående - du tar ansvar för din uppgift. Du strukturerar själv ditt angreppssätt och driver sina processer vidarestrukturerad - du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlinesflexibel- du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheterna i förändringarresultatorienterad- du sätter upp höga mål för sig själv och arbetar hårt och ambitiöst för att nå dessa mål, gör vad som krävs för ett gott resultat.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Vill du veta mer?Anställningen är ett semestervikariat under perioden juni till augusti med möjlighet till förlängning, intermittent anställning, under 2021 och våren 2022. Du kommer att vara timanställd. Tjänsten är placerad i Örebro.Du är välkommen att kontaktaSektionschef Ulf Alinder, 010-495 60 29, ulf.alinder@transportstyrelsen.se Saco, Karl-Emil Stenberg och ST, Gunilla Edwertz nås via växel på 0771-503 503.Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.Välkommen med din ansökanVi behöver din ansökan senast den 22 april 2021 märkt med referensnummer TSG 2021-2913. Du ansöker via vår webbplats och vi vill att du bifogar ditt CV och ett personligt brev. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem. Vi kan komma att använda urvalstest i vår urvalsprocess.Kort om TransportstyrelsenAntal anställda:Ca 2000.Verksamhetsområden:Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.Verksamhetsorter:Vi har medarbetare på 13 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.Huvudkontoret ligger i Norrköping.Läs mer om TransportstyrelsenKort om avdelning KörkortKörkort prövar och ger tillstånd inom körkortsområdet. Vi besvarar frågor från allmänheten och handlägger ärenden om bland annat körkortstillstånd, handledarskap, högre behörigheter och utbyte av utländska körkort. Vi finns i Härnösand, Kristianstad, Mariestad, Örebro och Kista och har 380 medarbetare.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-08individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-22Transportstyrelsen5680140