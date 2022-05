Utredare trafikbrott vid Operativa enheten

Polismyndigheten, Polisregion Stockholm / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Stockholm

2022-05-30



Operativa enheten står för specialistkompetens och vi bedriver en regionsövergripande verksamhet på framkant för att öka tryggheten för såväl medborgare som medarbetare. Operativ sektion 3 Trafik ska i huvudsak inrikta sin verksamhet mot övervakning och kontroll av den yrkesmässiga trafiken inom trafiksäkerhetsområdet. Vi strävar efter att ha hög kompetens i vårt övervaknings- och utredningsarbete. Trafiksäkerhetsarbetet är också en del i den övriga brottsbekämpningen. Trafikpolisen arbetar mot uppdraget att minska antalet dödade och skadade i trafiken där Trafikstrategin är grunden för trafiksäkerhetsarbetet.Gruppen består av gruppchef, förundersökningsledare, utredare, administratörer och Strada-handläggare med både polisiär- och civil bakgrund.2022-05-30Som utredare i utredningsgruppen vid trafiksektionen arbetar duföreträdesvis med polisledda förundersökningar:Trafikbrott initierade av vår yttre verksamhet på sektionen. Det omfattar utredning av de vanligt förekommande trafikbrotten exempelvis hastighetsöverträdelse, olovlig/grov olovlig körning, rattfylleri/ drograttfylleri men även trafikbrott inom den yrkesmässiga trafiken exempelvis brott mot taxilagstiftningen, farligt gods, överlast, kör- och vilotider mm.Regionens dödsolyckor vid misstanke om brott dvs vållande till annans död genom trafikolycka.Regionens ATK-hastighetsöverträdelser. ATK står för Automatisk trafiksäkerhetskontroll dvs hastighetskameror, såväl fasta som mobila.Andra brottstyper som exempelvis narkotikabrott, penningtvätt, brott mot knivlagen mm.Ärendetyperna gör att gruppen sällan hanterar frihetsberövade. Som utredare vid trafiksektionen är du en del av regionens UL-resurs (Utredning/ Lagföring).Detta är en möjlighet för dig som har/ är:Akademisk examen eller polisexamen alt. annan utbildning och/ eller arbetslivserfarenheter som polismyndigheten bedömer relevantMycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenskaErfarenhet av utredningsarbeteVäl förtrogen med ärendehanteringen i DurTvå inkl. tvångsmedelIntresse, kunskap och/eller erfarenhet inom trafikområdetMeriterandeVi ser det som meriterande om du också har:Erfarenhet av att utreda trafikbrottUtredarutbildningFörhörsutbildningUtbildning inom trafiklagstiftningen kring yrkesmässigtrafikPersonliga egenskaperVi söker dig som har ett intresse för trafiksäkerhetsarbetet och tycker att lagföring inom trafiklagstiftningen är en viktig del i samhällspreventionen för att höja regelefterlevnaden på våra vägar. Du är en trygg- och kommunikativ person med god samarbetsförmåga som trivs med att arbeta i grupp, likväl som självständigt. Din lyhördhet, ditt driv, din noggrannhet, flexibilitet samt känsla för service kommer att komma väl till pass i rollen som utredare inom trafikbrott.Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid personlig lämplighet.ÖVRIGTAnställningsform: TillsvidareanställningArbetsort: Stockholm/SolnaArbetstid: Veckoplanering 40h/vTillträde: Enligt överenskommelseVälkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 3/6-2022. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/det-har-erbjuder-vi/ Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se Varmt välkommen med din ansökan!Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidHeltid. Veckoplanerad Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2022-06-03Polismyndigheten, Polisregion Stockholm6691773