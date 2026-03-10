Utredare tillsyn med inriktning vägsäkerhetslagen
2026-03-10
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Avdelningen Väg och järnväg ansvarar för regelgivning, tillstånd och tillsyn inom väg- och järnvägsområdet. Inom sektionen Tillsyn vägteknik bedrivs tillsyn inom flera verksamhetsområden, däribland tillsyn över att vägsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter efterlevs.
Tillsynsarbetet bedrivs i en miljö där säkerhetskänsliga uppgifter kan förekomma och där bedömningar får direkt betydelse för trafiksäkerhet, regelefterlevnad och förtroendet för myndighetsutövningen.
Vi söker nu en utredare som vill bidra till att utveckla och genomföra en rättssäker, systematisk och effektiv tillsyn.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Du kommer att
I rollen som utredare inom tillsyn kommer du att:
- planera, genomföra och följa upp tillsyn enligt vägsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter
- granska underlag, analysera regelefterlevnad och identifiera brister samt förbättringsområden
- utarbeta tillsynsrapporter och beslutsunderlag med tydlig motivering
- föra kvalificerad dialog med väghållare och andra tillsynsobjekt
- samverka internt med juridik, regelgivning och övriga sakområden
- bidra till metodutveckling och kvalitetssäkring av sektionens tillsynsarbete
- vid behov medverka i internationella sammanhang, exempelvis inom EU-relaterade rapporterings- och samverkansforum.
Arbetet innebär självständiga bedömningar och ställningstaganden inom ramen för myndighetsutövning.
Du måste ha
- relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper inom trafiksäkerhet utifrån infrastruktur och teknik eller annat närliggande område
- god kunskap om och förståelse för administrativa processer och myndighetsutövning
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt god förmåga på engelska
- erfarenhet av kvalificerad analys, granskning eller utredningsarbete.
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet av tillsyns- eller inspektionsverksamhet
- erfarenhet av arbete med vägsäkerhetslagstiftning eller annan säkerhetsreglering
- erfarenhet av analys av olycksdata, riskbedömningar eller säkerhetsutvärdering
- erfarenhet av internationell samverkan.
Vi vill att du
- har god samarbetsförmåga, dvs du arbetar bra med andra. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser ev konflikter på ett konstruktivt sätt.
- har helhetssyn, dvs du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i ageranden och beslut.
- du är strukturerad, dvs du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
- du är lojal, dvs du uttrycker en positiv attityd till ditt arbete, verksamhet och organisation samt kollegor.
- du är stabil, dvs du är lugn och kontrollerad i stressituationer eller i pressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
- du har integritet, dvs du har väl grundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. Du styrs av etik och värderingar i avgörande situationer i arbetet.
- du är strategisk, dvs du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.
- du har omdöme, dvs du göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalande, agerande och beslut.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Borlänge,
Tillsättning enligt överenskommelse
Vi tillämpar normalt provanställning.
Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta
sektionschef Hans Norén, via telefon 010 - 495 57 73 eller via e-post hans.noren@transportstyrelsen.se
.
ST, Stefan Lindgren och Saco-S, Ingela Svensson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-2128.
Vi behöver din ansökan senast den 29 mars 2026.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
