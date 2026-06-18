Utredare till ungdomsvårdsavdelningen
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-06-18
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 400 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 5000 medarbetare. Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet av utredningsarbete? Är du analytisk och kvalitetsmedveten? Vill du använda din nyfikenhet för att undersöka och analysera och formulera slutsatser i skrift på ett pedagogiskt sätt? Då kan du vara den utredare vi nu söker till SiS ungdomsvård. Du kommer att ingå i en grupp med kollegor placerade på flera orter i landet.
Som utredare hos ungdomsvårdsavdelningen ansvarar du för att tillsammans med dina kollegor arbeta med enhetens delegerade arbetsuppgifter. Det innebär bland annat bland annat hantering och handläggning inom följande områden:
arbete inom det systematiska kvalitetsarbetet främst i form av utredande av lex Sarah och i visst mån klagomål
ta hand om yttranden och beslut från myndigheter som utför extern tillsyn, huvudsakligen IVO
medverka i övriga uppdrag och utredningar som kan ha både stor och bred komplexitet
remisshantering och remissvar samt övriga frågor/uppgifter gällande enhetens delegerade arbetsuppgifter
Du arbetar både självständigt och tillsammans med medarbetare vid enheten som med medarbetare på våra ungdomshem och övriga avdelningar på huvudkontoret. Som utredare ingår du i olika typer av möten utifrån behov. Arbetet innebär att akuta uppdrag behöver prioriteras.
Resor i tjänsten ingår då våra ungdomshem finns över hela landet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
akademisk examen som beteendevetare, socionom, jurist eller annan akademisk examen som SiS bedömer likvärdig
några års erfarenhet av relevant, kvalificerat utredningsarbete
erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du också har
erfarenhet av att utreda lex Sarah
erfarenhet från offentlig förvaltning och vana att hantera vanligt förekommande handläggning
kännedom och/eller erfarenhet av arbete med tvångsvård
körkortsbehörighet B
För att lyckas i rollen ska du kunna arbeta både självständigt och i grupp. Vi ser att du är noggrann och strukturerad och arbetar för att prioritera och lösa ditt uppdrag på ett effektivt sätt. Vidare behöver du ha ett gott omdöme och kunna ta ett stort eget ansvar samt driva ditt arbete framåt. Det är viktigt att du har god förmåga att förklara och kommunicera på ett enkelt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Placeringsort för tjänsten är i Solna.
Resor förekommer i tjänsten.
Tillträde enligt överenskommelse.
Med SiS som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 12/7 2026.
Vid frågor om tjänsten, kontakta Niklas Borg, ställföreträdande enhetschef, på telefonnummer: 010-453 43 59.
Arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.Kontaktperson för detta jobb
Niklas Borg Ställföreträdande enhetschef, tillgänglig under ordinarie chefs semester
010-453 43 59
Isabelle Strid
SACO-S
010-453 40 68
Jenny Kingstedt ST/OFR
010-453 40 77
Adham Abu-Sultan
Seko
010-453 41 09
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
171 41 SOLNA Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
STF Enhetschef
Niklas Borg niklas.borg@stat-inst.se +46104534359 Jobbnummer
9970559