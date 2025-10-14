Utredare till socialtjänsten i Helsingborg
Helsingborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Helsingborg Visa alla socialsekreterarjobb i Helsingborg
2025-10-14
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Ett bra jobb idag en bättre stad imorgon, vill du vara med och göra skillnad? Vi behöver dig!
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Förvaltningens uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
Vi har genomgått en spännande organisationsförändring med fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: myndighet, första linjen och boende.
Utöver dessa huvudområden finns olika stödfunktioner. Utredarna är en del av staben och kvalitetsenheten. Inom enheten finns bland annat nämnd-, utskott- och förvaltningssekreterare, jurister, IT-resurser, verksamhetscontroller, teamledare och en chef.
Som utredare hanterar du olika uppdrag, oftast från verksamheten, den politiska ledningen och andra myndigheter eller instanser. Du ingår i en grupp av utredare som arbetar tillsammans, även om var och en har huvudansvar för sina respektive uppdrag. Enhetens och förvaltningens kollegor är viktiga resurser i ditt arbete.
Vårt uppdrag är att säkra och stödja nämndens och förvaltningens kvalitetsarbete, digitala utveckling och en rättssäker ärendehantering. Vår enhet ska bidra med specialistkompetens och ett helhetsperspektiv för att kärnverksamheten ska klara sitt uppdrag.Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som utredare innebär i huvudsak att:
• Undersöka, samla information och data
• Analysera, dra slutsatser och föreslå åtgärder på strategisk nivå
• Utreda lex Sarahrapporter
• Svara på remisser
• Genomföra utredningar med hög kvalitet
• Leda processer med olika aktörer
• Presentera resultat
• Implementera, följa upp och utvärdera resultat
• Arbeta strategisk i egna, långsiktiga uppdrag
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Det finns utrymme att arbeta på distans, men uppdraget utförs huvudsakligen på arbetsplatsen eftersom du är en viktig länk både för uppdraget och för arbetsgruppen. Tjänsten är förlagd dagtid, flextid finns. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd bjuds du på frukt och kaffe och får ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Du som söker är intresserad av att arbeta med övergripande kvalitetsarbete som ytterst ska skapa värde för våra invånare. Det är viktigt att du har en god förmåga att leda dig själv, är en lagspelare som bidrar till helheten och att du blir stimulerad av att utforska nya områden. Du trivs i en verksamhet där de kortare uppdragen skiftar men där det samtidigt finns områden där du kan fördjupa dig och arbeta långsiktigt.
Vi söker dig som har akademisk examen med inriktning mot offentlig förvaltning, till exempel statsvetare, beteendevetare, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Ledarutbildning är meriterande.
Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet av att arbeta inom offentlig förvaltning, gärna i socialtjänsten. Du har skrivit tjänsteutlåtande och rapporter, arbetat strategiskt och har kunskap och yrkeserfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda processer i olika team, arbeta i olika samverkansforum och hålla presentationer.
Du har i övrigt mycket goda kunskaper i det svenska språket och är van vid att uttrycka dig i väl tal och skrift. Du är serviceinriktad, pedagogisk och har en god samarbetsförmåga. Slutligen har du lätt för att använda och lära dig digitala system.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet för uppdraget.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Löpande urval sker till tjänsten. Tveka därför inte att skicka in din ansökan redan nu. Intervjuer kommer att ske vid två tillfällen, varav ett innehåller ett arbetsprov. Under intervjuerna kommer du att träffa teamledare, utredare och stabens chef.
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Jobbnummer
9557038