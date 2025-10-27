Utredare till Skolinspektionen i Lund
Skolinspektionen arbetar för en skola där alla barn, elever och vuxenstuderande får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Vi arbetar för en skola där alla barn, elever och vuxenstuderande ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Verksamheten innehåller tre grenar: tillsyn, kvalitetsgranskning samt bedömning av tillstånd för fristående skolor. Vi finns på orterna Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå. Kontoret i Lund ingår i region Söder tillsammans med kontoren i Linköping och Göteborg och regionen har ca 170 medarbetare. Under våren 2025 flyttade vi in i nyrenoverade lokaler centralt placerade i Lund.
Vi söker
Vi söker dig som vill arbeta för att alla barn och elever ska få en så god utbildning som möjligt i en trygg miljö. Det är ett viktigt och utmanande arbete som ställer höga krav på dina analytiska och kommunikativa förmågor.
Du är i början av din juridiska karriär. Du är drivande, självständig och vill ha ett intressant arbete med barns rätt och kvaliteten i svensk skola i fokus. Då har vi ett spännande jobb för dig, med placering på vårt kontor i Lund.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett kvalificerat och varierat utredningsarbete med möjlighet att kunna göra skillnad i samhället. Arbetet sker på lokal, regional och nationell nivå i en miljö där olika kompetenser arbetar tillsammans för att ta tillvara barns och elevers intressen. Vi erbjuder
• En god arbetsmiljö med fokus på trivsel och välmående
• Generöst friskvårdsbidrag
• Förmånliga semestervillkor
• Internutbildningar
• Möjlighet till distansarbete
Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
I arbetet som utredare ingår att arbeta med olika former av tillsyn på skolnivå och individnivå inom samtliga skolformer och fritidshem. Centrala uppgifter i arbetet är att löpande hantera uppgifter som kommer in till myndigheten och bedöma dessa samt fysiskt besöka de verksamheter som tillsynas. Arbetet bedrivs både självständigt och i par och resor med övernattning ingår. I arbetsuppgifterna ingår också bland annat
• planering, dokumentstudier och kvalificerat analysarbete,
• observationer och intervjuer med politiker, tjänstemän, rektorer, lärare, elevhälsa samt elever
• skriva och föredra beslut
• uppföljande dialoger med rektorer och ansvariga skolhuvudmän
• kontakter med andra myndigheter och allmänhet samt hantering och utlämning av allmänna handlingar.
Kvalifikationer utredare med juridisk kompetens
Vi söker dig som
• har en juristexamen
• aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt utredningsarbete
• erfarenhet av att inhämta, analysera och bearbeta komplex information
• erfarenhet av att arbeta som utredare i statlig
• aktuell erfarenhet av att arbeta med det svenska skolväsendets konstruktion, styr- och ansvarssystem och författningsmässiga reglering på statlig nivå
• mycket god förmåga att uttrycka dig lättillgängligt och korrekt i tal och skrift på svenska
Meriterande är
• arbetslivserfarenhet från Skolinspektionen
• kunskaper i förvaltningsrätt och offentlighet- och sekretess
För att lyckas i rollen behöver du
• Vara analytisk och noggrann
• Vara trygg i din yrkesroll och ha god självinsikt
• Ha stark drivkraft och förmåga att leda dig själv i arbetet
• Ha mycket god förmåga att samarbeta och att ge och ta feedback
• Ha mycket god förmåga att självständigt planera och strukturera ditt arbete
• Ha lätt för att möta och kommunicera med andra människor
För att trivas på Skolinspektionen ska du tycka om att arbeta i en verksamhet med tidvis högt tempo, varierade arbetsuppgifter och en arbetsmiljö där kollegor har olika kompetenser och erfarenheter. Du ser det som en utmaning att få arbeta inom ett område där barnets bästa står i fokus. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om tjänsten
Anställningen är tillsvidare och omfattar heltid. Skolinspektionen tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Skolinspektionen värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.Så ansöker du
Ansök i form av ett personligt brev (högst en A4) och CV. Klicka på ansök nedan. Dnr är xxx. Sista ansökningsdag är den 17 november 2025. Arbetsprov kan komma att genomföras.
Frågor
För upplysningar om tjänsten kontakta enhetschef Magdalena Kocan. Fackliga företrädare är Cecilia Halldén OFR och Ida Sköld Aliefendic Saco. Samtliga nås via växeln tfn 08-586 080 00.
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekrytering@skolinspektionen.se
. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Skolinspektion
(org.nr 202100-6065) Arbetsplats
Skolinspektionen Jobbnummer
