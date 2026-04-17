Utredare till Rättsavdelningen
2026-04-17
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-17Arbetsuppgifter
Som utredare har du ett omväxlande arbete där du bland annat arbetar med planering och uppföljning av rättsavdelningens verksamhet, avdelningens berednings- och beslutsprocess och andra uppdrag. Du blir en av flera utredare på avdelningen. Utredarna arbetar tillsammans i vissa processer men har även egna ansvarsområden. I arbetet ingår att på ett strukturerat sätt bistå avdelningsledningen i att analysera, planera och följa upp rättsavdelningens verksamhet enligt Kriminalvårdens fastställda processer för verksamhetsplanering och uppföljning. Du samordnar och tar fram underlag i såväl operativa som strategiska frågor. Att tillsammans med övriga utredare vidareutveckla processerna på avdelningsnivå ingår också som en del i arbetet.
I arbetsuppgifterna ingår att kvalitetssäkra underlag till rättschefens föredragningar och att utveckla formerna för den avdelningsspecifika beredningen av ärenden. I arbetet kan även ingå att delta i myndighetsövergripande uppdrag där du medverkar i arbetsgrupper eller projekt för rättsavdelningens räkning. Vidare ingår löpande kontakt med medarbetare från övriga avdelningar vid huvudkontoret. Det kan även bli aktuellt att utföra uppgifter kopplade till avdelningens arbete med kontinuitetshantering, liksom samordning av hanteringen av remisser och förfrågningar som inkommer till myndigheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående, tar stort ansvar för ditt arbete och dina uppgifter, samt har ett strukturerat arbetssätt och driver dina projekt framåt. Du förstår komplicerade språkliga underlag och kan producera egna dokument av hög kvalitet. Vidare är du flexibel och anpassningsbar och du ser möjligheter i förändringar. Rollen som utredare på rättsavdelningen kräver att du har en hög samarbetsförmåga såväl internt som externt, där du är både lyhörd och kommunikativ. Du har väl grundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Samhällsvetenskaplig, juridisk eller beteendevetenskaplig utbildning från universitet eller högskola alternativt annan examen som bedöms likvärdig och relevant för tjänsten
* Erfarenhet av arbete med att samla och strukturera information inom offentlig verksamhet
* Erfarenhet av att analysera data och statistik
* Erfarenhet av att kommunicera och presentera komplexa underlag, resultat och annat material i såväl muntlig som skriftlig form
* God kunskap om statsförvaltningen och regeringens styrning av myndigheter
* Mycket god kunskap om Officepaketet
* Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Projektledarutbildning
* Erfarenhet av arbete med verksamhetsplanering och uppföljning inom Kriminalvården
* Erfarenhet av arbete med strategiska frågor i offentlig verksamhet
* God kunskap om den författningsreglerade berednings- och beslutsprocessen i statliga myndigheter
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Arbetstid: Dagtid.
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318478".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
601 80 NORRKÖPING
Kriminalvården, Enheten för planering och samordning
OFR/ST
Nilla Mölk 077-228 08 00
