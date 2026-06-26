Utredare till myndighetsstaben på SiS
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-06-26
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken i Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 500 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 5000 medarbetare. Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Lockas du av att bidra till ett livsviktigt uppdrag genom att utveckla ledningen och styrningen i en komplex verksamhet? Har du flerårig erfarenhet av arbete med ledning, styrning och förvaltning inom offentlig verksamhet? Då kan du vara den vi söker!
SiS befinner sig i en spännande förändringsresa och det pågår flera parallella utvecklingsinsatser för att förbättra ledningen och styrningen av myndigheten samt stödet till kärnverksamheten.
Myndighetsstaben söker nu dig som är en kvalificerad utredare och som vill bidra till att utveckla arbetet med frågor som handlar om ledning och styrning. Stabens uppdrag är att vara ett stöd till generaldirektören och överdirektören i deras ledning och styrning, samt stödja och stärka myndighetsledningens samlade förmåga till strategisk inriktning, styrning och samordning. Du arbetar självständigt med att genomföra strategiska utrednings- och utvecklingsuppdrag inom stabens sakområde. Framtagande av underlag till generaldirektören respektive överdirektören och beredning av olika beslutsunderlag ingår i arbetsuppgifterna. Du är ofta samordnande gentemot andra avdelningar och sektioner, såväl internt som gentemot våra externa samverkanspartners, och deltar i nätverk och styrgrupper.
Myndighetsstaben leds av en stabschef och består av sju medarbetare. Tjänsten är varierande och utvecklande. Resor inom Sverige kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
En akademisk examen inom juridik, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig
Flerårig erfarenhet av arbete med ledning, styrning och förvaltning inom offentlig verksamhet
Erfarenhet av att upprätta och kvalitetssäkra underlag till högsta ledningen
Mycket goda kunskaper och erfarenhet av att bereda ärenden
Mycket god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på svenska
God förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på engelska
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av arbete vid regeringskansliet eller av uppdrag som har inneburit departementskontakter
Erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete
Erfarenhet av arbete i stabsfunktion/nära ledningen
Arbete inom SiS eller liknande verksamhet
För att trivas och lyckas i den här rollen är det viktigt att du är strukturerad, proaktiv och lösningsorienterad. Då arbetet innebär många kontakter både inom och utanför myndigheten ser vi att du som person är kommunikativ, har en väl utvecklad samarbetsförmåga och är prestigelös. Du har förmågan att snabbt sätta dig in i komplexa frågeställningar som ställer krav på både strategiskt tänkande och helhetssyn.
Arbetet ställer krav på att du tar ett stort ansvar för dina uppgifter och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt, vilket innebär att du planerar, följer uppsatta tidsramar och säkerställer att ditt arbete genomförs med hög kvalitet. Det är viktigt för tjänsten att du har förmågan att självständigt driva ditt arbete framåt och kan ta egna initiativ när situationen kräver det. Vidare är du är nyfiken och har ett intresse av att bidra med din kompetens för att utveckla verksamheten och våra arbetssätt. Vi ställer höga krav på integritet och stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort är Solna.
Resor i tjänsten kan förekomma.
SiS erbjuder en hybrid arbetsmiljö fördelat mellan kontor och distansarbete.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 19 juli 2026.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Sektionschef Petter Wåhlberg på nummer: 010-453 43 82
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.Kontakt
Åsa Hasth
T.f. Stabschef
010-453 40 61
Petter Wåhlberg
Sektionschef
010-453 43 82
Jenny Kingstedt
Facklig företrädare ST/OFR
010-453 40 77
Isabelle Strid
Facklig företrädare Saco-S
010-453 40 68
Adham Abu-Sultan
Facklig företrädare SEKO
010-453 22 05
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
171 41 SOLNA Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Jobbnummer
9980025