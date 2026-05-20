Utredare till lokalpolisområde Eskilstuna
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Södermanland är ett av polisområdena i region Öst och har verksamhet i hela Södermanlands län. Det geografiska området sträcker sig över nio kommuner. Polisområdet är indelat i tre lokalpolisområden: Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett polisområdeskansli.
Polisområde Södermanland är mitt uppe i ett spännande utvecklingsarbete för att stärka vår brottsbekämpning. Genom att öka vår uppklarning av brott och öka närvaron av uniformerad polis i yttre tjänst skapar vi en tryggare vardag för medborgarna. Vår målsättning är att få ihop hela det utredande uppdrag som Polisen har genom att se till att den obrutna reaktionskedjan förblir just obruten
Lokalpolisområde Eskilstuna ingår i polisområde Södermanland. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper, trafikverksamhet samt stöd och service.
Arbetsuppgifter
Du tillhör en grupp som består av gruppchef, förundersökningsledare, utredare och administratörer. Du kommer att arbeta med brottsutredningar rörande främst mängdbrott, exempelvis vålds-, stöld- och narkotikabrott, trafikärenden och specialstraff eller ungdomsbrottslighet.
Dina arbetsuppgifter innebär att utföra åtgärder i och handlägga ärenden med stor variation som är inkomna på lokalpolisområdet. Beroende på ärendets komplexitet jobbar du ibland på egen hand och ibland i nära samarbete med dina kollegor. Du håller förhör med vittnen, målsägande och misstänkta. Andra utredningsåtgärder som att skriva beslagsprotokoll, handlägga ärenden med frihetsberövade, anmälningsupptagning och analysera, bearbeta och sammanställa information är vanliga arbetsuppgifter. I rollen har du också kontakt med externa aktörer som åklagare, juridiska ombud och socialtjänst.
Tjänsten innebär arbete dagtid, samt kväll eller helg vid behov.Kvalifikationer
Den här tjänsten passar dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom utredning.
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Akademisk examen inom exempelvis kriminologi, samhällsvetenskap eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant, alternativt polisexamen
• B-körkort
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• God vana av digital informationssökning och informationshantering
• Goda kunskaper i Office-paketet
• Mycket god digital förmåga och vana vid att arbeta i flera olika system samtidigt
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av att analysera och presentera information med hjälp av digitala verktyg
• Erfarenhet av arbete där informationssökning och informationsbearbetning varit en central del av arbetsuppgifterna
• Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar
• Grundläggande förståelse för AI-baserade verktyg
• Erfarenhet av att arbeta i databaser eller ärendehanteringssystem
• Erfarenhet av handläggande, administrativt eller utredande arbete inom statlig verksamhet
Personliga egenskaper
För att vara framgångsrik i rollen ser vi att du har en god samarbetsförmåga, då du kommer möta många olika människor och individer i din arbetsvardag och behöver kunna kommunicera på ett tydligt sätt. I rollen kommer du handlägga flera ärenden samtidigt, det är därför viktigt att du är analytisk och kan bibehålla struktur och kvalitet. Du är flexibel och kan tempoväxla mellan de ärenden som för stunden har högst prioritet till exempel frihetsberövade personer. Det är viktigt att du i rollen tar ansvar för din uppgift, och att du driver dina processer vidare och framåt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Eskilstuna
Arbetstid: Veckoplanering med flex. Måndag till fredag dagtid, 40h/v inom ramen av veckoplanering VP 5:2. Det ingår kvälls- och helgtjänstgöring vid behov.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: utredare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
