Utredare till Ledningsstaben
Örebro universitet / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2025-10-01
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro universitet i Örebro
, Karlskoga
, Hällefors
, Karlstad
, Stockholm
eller i hela Sverige
Bakgrund
Lärarutbildningen vid Örebro universitet står inför ett omfattande och långsiktigt förändringsarbete, initierat med anledning av förväntade nationella beslut, däribland lärarutbildningsutredningen (SOU 2024:81). Dessa förändringar förväntas påverka flera centrala dimensioner av verksamheten.
För att säkerställa goda förutsättningar inför kommande omställning har rektor beslutat att genomföra en utredning. Utredningen syftar till att analysera lärarutbildningens akademiska organisation och ledning, med utgångspunkt i befintlig verksamhet vid Örebro universitet samt relevanta erfarenheter från andra lärosäten. Den ska även beakta samverkansförhållanden med skolhuvudmän, nationella samarbetsinitiativ och sektorsövergripande utveckling.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Som utredare kommer du att ha ett centralt uppdrag i att analysera och föreslå förändringar i lärarutbildningens akademiska organisation och ledning vid Örebro universitet. Arbetet ska bedrivas verksamhetsnära och kommer kräva god förståelse för både interna strukturer och externa samverkansbehov. Du förväntas bidra till att skapa en mer sammanhållen och transparent organisation som är rustad för framtida förändringar, samtidigt som du säkerställer att utredningen är väl förankrad i universitetets verksamhet och i erfarenheter från andra lärosäten.
Uppdraget innefattar bland annat att:
• Genomföra en analys av lärarutbildningens organisation och ledning, med fokus på identifierade utmaningar.
• Ta fram förslag som stärker linjestrukturen och förbättrar samordningen inom organisationen.
• Identifiera och belysa målkonflikter samt väga olika förändringsalternativ.
• Beakta korsberoenden och konsekvenser av kommande nationella beslut.
• Förbereda samarbete med andra lärosäten inom lärarutbildningen.
• Förankra utredningen i både Örebro universitets verksamhet och erfarenheter från andra lärosäten.
• Arbeta transparent och inkluderande.
Du ska rapportera löpande till rektor. Det är avgörande att du kan slutföra uppdraget inom den angivna tidsramen, med slutrapport senast i februari 2026.Kvalifikationer
För att lyckas i uppdraget krävs det att du har flerårig erfarenhet av arbete på hög ledningsnivå samt har flerårig erfarenhet av organisation och ledning inom lärarutbildning. Du har erfarenhet av att genomföra kvalificerade utredningar i akademisk kontext, särskilt meriterande är om du tidigare utrett organisering av lärarutbildning. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av samverkan med skolhuvudmän, särskilt inom praktiknära forskning och professionsutveckling, samt om du har god kännedom om nationella reformer inom lärarutbildningen. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att leda akademiska seminarier kring organisatoriska och strategiska frågor samt du har erfarenhet av samarbete mellan lärosäten, särskilt inom ämneslärar- och förskollärarprogram.
I uppdraget förväntas du arbeta transparent gentemot ledning och andra berörda aktörer, du har därför kunskap och förmåga att planera och strukturera ditt utredningsarbete så att det finns tid för både samverkan och kommunikation längs med uppdragets gång. Du har hög analytisk förmåga då du förväntas identifiera målkonflikter, väga olika förändringsalternativ och koppla analysen till relevant empiriskt underlag och forskning. Då uppdraget omfattar flera delar av Örebro universitets verksamheter är det också av vikt att du är kommunikativ och har god förmåga att identifiera samt upprätta gott samarbets- och samverkanklimat.
Information
Anställningen är på deltid motsvarande ca 30-50% med start omgående och som längst till mars 2026. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas Universitetsdirektör Louise Pålsson, 019-30 30 24.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
• Ett personligt brev med motivering till ditt intresse av anställning som utredare
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker din kompetens
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Sista ansökningsdag är 2025-10-15. Välkommen med din ansökan!
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Universitet
(org.nr 202100-2924) Arbetsplats
Örebro universitet Jobbnummer
9535394