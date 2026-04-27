Utredare till Kungliga biblioteket
Kungliga Biblioteket / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Biblioteket i Stockholm
, Håbo
, Strängnäs
, Ludvika
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till den svenska forskningens kvalitet och det demokratiska samhällets utveckling?
Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och en nationell forskningsinfrastruktur. KB ska samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla fysisk och digitalt material som behövs för att fullgöra denna uppgift. Uppdragen regleras av en rad lagar och förordningar där lagstiftning om pliktexemplar möjliggör och styr arbetet med insamlingen. Insamlingen och digitisering av våra fysiska samlingar är grunden för KB:s samlingsbaserade forskningsinfrastruktur. KB har från 2026 ett utökat anslag för medverkan i AI-verkstad för offentlig sektor och utveckling av AI-modeller. KB har också särskilda uppgifter i det nationella arbetet med öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och ska dessutom tillhandahålla informationssystem och verka för utveckling och samordning av digitala tjänster inom det allmänna biblioteksväsendet.
Din roll som utredare är att bidra till att KB agerar proaktivt och långsiktigt i frågor där politiska beslut, prioriteringar och regelverk har direkt påverkan på KB:s uppdrag, handlingsutrymme och framtida utveckling. Du ska leda, planera och genomföra kvalificerade utredningar inom KB:s verksamhetområden, i dagsläget med tyngdpunkt på forskningsinfrastruktur och insamling av pliktexemplar. Utredaren ska, i nära samverkan med KB:s samlade ledning, stärka KB:s förmåga att på ett kvalificerat och strukturerat sätt orientera sig.
Det innebär bl.a. att ta fram konsekvensutredningar samt att bearbeta och analysera komplex information inför strategiska ställningstaganden. Genom en systematisk och kontinuerlig omvärldsbevakning bevaka relevanta frågor, identifiera och analysera risker och möjligheter i syfte att belysa deras påverkan på KB:s strategiska vägval.
Du kommer ingå i en stab knuten till riksbibliotekarien, KB:s myndighetschef, och arbeta nära myndighetens samlade ledning.
Arbetet omfattar också att hantera utredningar från regeringskansliet samt remisser.
Som medarbetare på KB bidrar du med din erfarenhet och kompetens till den ständiga utvecklingen av KB:s verksamhet och medverkar till ett bra och respektfullt arbetsklimat.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du:
flerårig erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete
kunna hantera komplexa regelverk och stora informationsmängder
god kännedom om och förståelse för om statlig styrning och politiska processer
god kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande är
Kunskaper om EU:s forskningspolitik
Erfarenhet av utredningsarbete inom annan myndighet, tankesmedja eller politiska sfären
Erfarenhet av forskningsfrågor vid internationella samarbeten
Några års erfarenhet av relevant arbete på annan myndighet
Som person är du strukturerad och har en analytisk förmåga. Du behöver kunna driva dina egna processer och ha en god förmåga till nätverkande. Då arbetet spänner över hela myndigheten krävs god samarbetsförmåga och ett gott omdöme.
Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna.
Säkerhetsintervju samt bakgrundskontroll kan komma att genomföras med slutkandidat.
Anställning och tillträde
Det här är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månader provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placering är i Stockholm.
KB har verksamhet på olika orter, Stockholm, Strängnäs och Bålsta, tjänsteresor förekommer.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-19. Bifoga CV och beskriv varför du är intresserad av jobbet och vad du kan bidra med, du behöver inte bifoga personligt brev.
I denna rekrytering använder vi oss av urvalsfrågor istället för personligt brev där du beskriver kort varför du är intresserad av denna tjänst och vad du kan bidra med. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.Kontakt
Vill du veta mer om jobbet välkommen att kontakta stabschef/stf riksbibliotekarie Linda Lindström 010-709 31 52
För anställningsvillkor och process kontakta rekryteringskonsult Therese Thunström, telefonnr 0730 62 33 72.
Fackliga kontaktpersoner är May Nilsson, ST KB, och Karl Isaksson, SACO KB, båda nås via växeln 010 709 30 00.
Om riksbibliotekariens stab
Staben ligger direkt under riksbibliotekarien och består i dagsläget av 4 personer med olika ansvarsområden. Riksbibliotekariens stab har i uppdrag att vara en rådgivande och stödjande funktion till riksbibliotekarien. Det innebär att staben bistår med strategiskt och administrativt stöd i det löpande arbetet.
Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer varje dag. Vi har allt från handskrifter, böcker och tidningar till musik, film och datorspel. KB bevarar och tillgängliggör vårt kulturarv och främjar samverkan mellan Sveriges bibliotek. Ytterst handlar uppdraget om demokrati, jämlikhet och fri åsiktsbildning. Dessutom är KB en arbetsplats för forskare, studenter och ca 360 medarbetare. Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av ansvar, öppenhet, tillit och lärande. Vi vill ge lika möjligheter för alla och värdesätter jämlikhet och mångfald i vår verksamhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Biblioteket
(org.nr 202100-1710), https://www.kb.se/
114 46 STOCKHOLM Jobbnummer
9878701