Utredare till Fakultetskansliet
2025-09-02
Örebro universitet skapar framtiden genom internationellt konkurrenskraftig forskning och erbjuder professionsinriktade utbildningar som tillhör landets bästa. Hos oss får du möjlighet att vara med på Örebro universitets fortsatta resa med samhällsuppdraget forskning och utbildning i fokus. Vi hoppas du vill vara med och bidra till vårt professionella och viktiga stöd i det fortsatta arbetet framåt vid Örebro universitet som har samhällsuppdraget forskning och utbildning i fokus.
Bakgrund
Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 15 000 studenter och 1 500 anställda. Här finns en lång rad attraktiva professionsutbildningar, som till exempel läkare, psykolog, jurist och civilingenjör. Örebro universitetet har en stark forskning inom bland annat medicin, psykologi, miljövetenskap och datavetenskap.
Vid Fakultetskansliet arbetar ca. 25 medarbetare med att ge stöd till universitetsledning, fakulteter, institutioner och avdelningar. Fakultetskansliet ansvarar för utredning och beredning av ärenden inom områdena utbildning och forskning, kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling samt uppföljning inom fakulteternas och fakultetsnämndernas ansvarsområden. Avdelningen ansvarar även för det universitetsövergripande arbetet med pedagogisk utveckling samt jämställdhets-, jämlikhets- och hållbarhetsfrågor.Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Som utredare vid Fakultetskansliet ger du stöd i arbetet med centrala frågor och ärenden samt utveckling, genomförande och uppföljning av universitetsledningens och fakulteternas strategier inom områdena utbildning och forskning.
Dina främsta arbetsuppgifter är att utreda, handlägga och föredra olika ärenden som innefattar universitetets forskning och utbildning, särskilt på forskarnivå, men även att utveckla metoder, förvalta, revidera och utveckla riktlinjer, informera/utbilda och följa upp. Arbetet innefattar omvärldsbevakning och kvalitetsutveckling.
En viktig del i arbetet handlar om att samverka med, informera och ge råd till verksamheter och institutioner. Du arbetar även med fakultets- och universitetsövergripande uppdrag, särskilt med frågor som rör fakulteten för humaniora och socialvetenskap. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• akademisk examen på minst kandidatnivå (180 hp)
• minst tre års erfarenhet av kvalificerad handläggning och utredningsarbete inom offentlig verksamhet
• god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och på engelska.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Du ska
• vara analytisk och ha god problemlösningsförmåga
• ha god samarbetsförmåga
• ha god förmåga att arbeta självständigt
• ha god förmåga att se till helheten för verksamheten
• vara nyfiken och intresserad av att lära nytt, samtidigt som du gärna delar med dig av din kompetens och erfarenhet till andra.
Det är meriterande om du dessutom:
• har akademisk examen på forskarnivå, eller på annat sätt har förvärvat kunskap om villkoren för vetenskaplig kunskapsproduktion och kvalitetssäkring
• har erfarenhet av kvalificerad handläggning och utredningsarbete inom högskolesektorn.
Information
Anställningen är tillsvidare på heltid. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och provanställning 6 månader.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Johan Östman, e-post: johan.ostman@oru.se
, telefon: 019-30 10 96.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
• Personligt brev med motivering till varför du söker detta arbete och vad du kan erbjuda i kompetens
• CV med beskrivning av arbetslivserfarenhet, utbildning och kompetens
• Kopior av relevanta betyg/intyg som stärker din kompetens
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.
Sista ansökningsdag är 2025-09-29. Välkommen med din ansökan!
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
