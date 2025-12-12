Utredare till barn- och utbildningsförvaltningen
2025-12-12
Har du lång erfarenhet av arbete i utbildningssektorn med barn och elever och även erfarenhet av arbete med utredningar? Är du dessutom bra på att skriva rapporter och yttranden? Då har vi jobbet för dig.
Nu söker vi dig som vill vara med och bidra med din kompetens och engagemang till vår nybildade avdelning strategi- och utredning.
Nyfiken? Läs mer om tjänsten här. Vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
Utredare är en ny tjänst på barn- och utbildningsförvaltningen och du kommer att arbeta både operativt och förebyggande med förvaltningsövergripande stöd till verksamhetsområden, avdelningar och förvaltningsledning vad gäller diverse utredningar samt även klagomålshantering.
Du har ett nära samarbete med avdelningens verksamhetscontrollers och tar fram underlag och arbetar med de utredningar som förvaltningen identifierar behov av att genomföra utifrån beslutsärenden i förvaltningen och nämnden, initiativärenden samt kommande lagkrav etc.
Du bistår med sakkunnig kompetens och med stöd och vägledning till förvaltningens chefer i skoljuridiska frågor. I arbetet ingår även att i komplexa ärenden genomföra kvalificerat utredningsarbete och skriva fram svar och yttrande till myndigheter som exempelvis Skolinspektionen, Barnombudsmannen samt till vårdnadshavare. Arbete med att ta fram rutiner och styrdokument samt stödja verksamheter i att åtgärda identifierade brister kopplat till anmälningar och klagomål, är också uppgifter som ryms inom uppdraget.
I din roll arbetar du med kvalitetssäkring och ständiga förbättringar som en naturlig del av arbetet. Du ansvarar för att bevaka att de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar området följs samt håller dig uppdaterad på kommande förändringar inom lagar och förordningar och hur de kan komma att påverka förvaltningens verksamhet.
Du har även ett uppdrag att genomföra kompetensutvecklingsinsatser inom området för förvaltningens chefer och medarbetare. Din närmaste chef är avdelningschefen för strategi- och utredning.
Vem söker vi?
Du har en högskole- eller universitetsexamen om minst 120 poäng/180 högskolepoäng med pedagogisk inriktning mot skolväsendet och pedagogisk insikt enligt skollagens krav förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Har du dessutom påbyggnadsutbildning i skoljuridik är det meriterande.
För tjänsten krävs att du har runt tio års aktuell arbetslivserfarenhet från utbildningssektorn med barn och elever och att du har erfarenhet av att skriva rapporter och yttranden samt erfarenhet av klagomålshantering inom skolans ansvarsområden. Goda kunskaper om lagar och författningar som styr förvaltningens verksamhet behövs och vi ser gärna att du även har erfarenhet av utredningsarbete. Om du har chefserfarenhet från utbildningssektorn alternativt har erfarenhet från ledande befattning i en politiskt styrd organisation eller gentemot en styrelse är det meriterande.
Självklart hanterar du digitala verktyg som en naturlig del i ditt arbete och är bra på att uttrycka dig på ett tydligt, pedagogiskt och professionellt sätt både muntligt och skriftligt på svenska. Du är bra på att skapa goda relationer såväl internt som externt. För att lyckas i rollen ha du god förmåga att inhämta och analysera information men också duktig på att både uppmärksamma detaljer och ha ett helhetsperspepktiv. God administrativ förmåga är en förutsättning för tjänsten liksom att du är en person som kan planera, organisera, prioritera, driva och följa upp ditt arbete.
När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det här är vi
Avdelningen strategi- och utredning är en nybildad avdelning från och med 1 januari, 2026 med ca 20 medarbetare. Vårt uppdrag är att arbeta stödjande åt förvaltningschef genom att planera, samordna, följa upp och utvärdera det övergripande mål- och resultatarbetet av förvaltningens långsiktiga strategier och årliga verksamhetsplaner. Detta inrymmer såväl det kommunala som statliga uppdraget.
Avdelningen ansvarar även för att hantera förvaltningens projekt och utredningar, strategisk utveckling av IT och support i digitala verksamhetsstöd samt bistår förvaltningen med stöd i informationssäkerhet och skoljuridiska frågor och klagomålshantering. Även intern och extern kommunikation, administrativt arbete kopplat till barn- och utbildningsnämnden samt tillsyn och insyn i fristående verksamheter ingår som ansvarsområden i avdelningen.Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi erbjuder
Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.
