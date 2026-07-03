Utredare till Barn och unga
Bromölla kommun, Individ- och familjeomsorgen / Socialsekreterarjobb / Bromölla Visa alla socialsekreterarjobb i Bromölla
2026-07-03
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Vill du vara med och göra verklig skillnad i barns och ungas liv? I Bromölla kommun arbetar vi med ett tydligt fokus på delaktighet, kvalitet och hållbara lösningar. I linje med Socialtjänstlagen och Lagen om vård av unga utvecklar vi vårt arbete för att vara mer förebyggande, tillgängliga och nära våra invånare. Nu söker vi dig som vill bidra i denna utveckling inom myndighetsutövning Barn och unga.
Då en av våra erfarna medarbetare har gått vidare till en ledande position inom kommunen, söker vi nu en ersättare som vill vara med och fortsätta utveckla vårt arbete för barn och unga. Hos oss blir du en del av en erfaren och engagerad arbetsgrupp med bred kompetens inom socialt arbete. Vi arbetar i nära samverkan mellan olika funktioner, där utredande socialsekreterare, familjehemssekreterare och barnets socialsekreterare tillsammans skapar trygghet och långsiktighet för de barn och unga som kommer i kontakt med oss.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som utredare ansvarar du för att handlägga ärenden enligt Socialtjänstlagen och LVU. Du genomför barnavårdsutredningar, gör skyddsbedömningar, följer upp insatser och fattar beslut inom ramen för delegation.
Arbetet innebär att möta barn, unga och deras nätverk i både akuta och planerade situationer samt att samverka med interna och externa aktörer för att säkerställa att barnets bästa alltid står i centrum. Vi arbetar utifrån Signs of Safety.
Du arbetar självständigt och ansvarar för att driva dina ärenden framåt, samtidigt som du ingår i ett nära och stöttande team. Rollen kräver trygghet i myndighetsutövning, förmåga att fatta beslut enligt delegation och att hantera komplexa situationer med både professionalism och empati.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Du har goda kunskaper i socialt arbete och erfarenhet av myndighetsutövning är meriterande. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, har B-körkort och det är en fördel om du har arbetat i Treserva.
Som person är du trygg och professionell i ditt bemötande. Du har god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt och strukturerat. Arbetet ställer krav på flexibilitet, ansvarstagande och ett genuint engagemang för barn och unga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Hos oss får du en arbetsplats som präglas av delaktighet, gott bemötande och mod. Vi värdesätter samarbete och arbetar aktivt för att skapa en hållbar arbetsmiljö. Du erbjuds kompetensutveckling, möjlighet till visst distansarbete utifrån verksamhetens behov, friskvårdsförmåner och goda möjligheter att växa i din yrkesroll.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Löpande urval under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
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Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig. Du beställer själv registerutdrag på Polisens hemsida, www.polisen.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryterings hjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335273". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bromölla Kommun
(org.nr 212000-0894), http://www.bromolla.se
295 31 BROMÖLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bromölla kommun, Individ- och familjeomsorgen Kontakt
Facklig företrädare nås via kommunens växel 0456-82 20 00 Jobbnummer
9990472