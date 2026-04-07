Utredare till Avdelningen för aktörskontroll
Inspektionen för vård och omsorg IVO / Administratörsjobb / Göteborg
2026-04-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Visa alla jobb hos Inspektionen för vård och omsorg IVO i Göteborg
, Jönköping
, Malmö
, Örebro
, Stockholm
eller i hela Sverige
Arbetar du inom hälso- och sjukvården och vill ha ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad? Vill du bidra till en säker hälso-, och sjukvård? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) söker en utredare till avdelningen för aktörskontroll. Avdelningen ansvarar för att pröva tillstånd för verksamheter inom vissa delar av hälso- och sjukvården samt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
I rollen kommer du att utreda egna ärenden och skriva fram förslag till beslut, som grundar sig i lagar och regelverk. IVO:s tillståndsprövning utgår från den statliga värdegrunden och ska präglas av tydlighet, trovärdighet, integritet, effektivitet och god service.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning, placerad i Stockholm eller Göteborg. Resor i tjänsten kan förekomma. Publiceringsdatum2026-04-07Kvalifikationer
Sjuksköterskeexamen, biomedicinsk analytikerexamen (BMA) eller annan relevant akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Minst 5 års aktuell arbetslivserfarenhet av kvalificerat arbete inom hälso- och sjukvård
Aktuell erfarenhet av utredningsarbete inom offentlig sektor
God och aktuell IT- och datorvana
Mycket goda kunskaper i svenska språket såväl muntligt som skriftlig
För att lyckas i rollen ska du ha en god analytisk förmåga, det vill säga, kunna sätta dig in i ärenden ur olika perspektiv samt kunna granska och analysera ärenden på ett objektivt och sakligt sätt. Du ska kunna prioritera och strukturera arbetsuppgifterna. Arbetet utförs omväxlande självständigt och i nära samarbete med andra. Du behöver därför ha en god samarbetsförmåga och ha en trygghet i din leverans och dina beslut.
I dina arbetsuppgifter ingår att ge stöd och råd till dina kollegor och därför är det viktigt att du är prestigelös, pedagogisk och lyhörd. Du har en vilja och förmåga att dela med dig av dina kunskaper till andra. Det är av stor vikt att du kan hantera dina arbetsuppgifter professionellt och rättssäkert samt kunna tydliggöra och föra ett resonemang så att det blir logiskt och begripligt för såväl allmänheten som professionella intressenter. Arbetsbelastningen och prioriteringarna växlar ibland snabbt och det är därför viktigt att du kan skifta fokus och tempo vid behov.
Just nu befinner sig vår myndighet i ett spännande skede av förändrings- och utvecklingsarbete. Det är därför en förutsättning att du trivs och vill verka i en föränderlig miljö. Vi tror att du har vilja och intresse att bidra till i utvecklingsarbetet på enheten och i myndighetsövergripande samarbeten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor.
Vi ser det som meriterande om du också har
god kunskap om lagstiftning avseende blodverksamhet och vävnadsinrättning
erfarenhet av arbete inom tillståndspliktiga verksamheter för hälso-, och sjukvården
erfarenhet av tillståndsprövning
Detta kan IVO erbjuda dig
Vi erbjuder en utvecklande roll i en dynamisk kunskapsorganisation där du bidrar till att utveckla en modern och effektiv tillsyn. Vi förbättrar ständigt våra arbetssätt och strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Läs om våra avtalsvillkor och förmåner här: https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/ Så ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. I din ansökan ska det framgå hur du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Din ansökan anses komplett först när du besvarat frågorna.
Ansök senast den 28 april
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/
Arbetsplatsbeskrivning
Avdelningen för tillståndsprövning ansvarar för att pröva tillstånd för verksamheter inom vissa delar av hälso- och sjukvården samt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
VO bidrar till en trygg och säker vård och omsorg
IVO står för engagemang och bred kunskap om svensk vård och omsorg. Vi granskar, drar lärdomar och arbetar för att vården och omsorgen ska bli bättre och säkrare - alltid med fokus på patienter och brukare.
Myndigheten har cirka 800 medarbetare. Tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet, medan tillståndsprövning, analys, planering, kommunikation samt verksamhetsstöd finns i Stockholm, liksom generaldirektörens stab. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119845".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Vård och Omsorg
(org.nr 202100-6537), https://jobtip.com
Johan Willins gata 6 (visa karta
)
416 64 GÖTEBORG
Inspektionen för vård och omsorg IVO
Maria Knight maria.knight@ivo.se
9840564