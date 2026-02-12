Utredare/Statistiker till Befolkningsstatistiken på SCB
2026-02-12
Handlingskraftig och samhällsintresserad? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Statistikmyndigheten SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik. Vår statistik används överallt, hemma vid köksbordet, i nyhetsrapporteringen och av beslutsfattare i riksdag och regering.
Är du intresserad av demografi, befolkningsstatistik och samhällsfrågor? Tycker du om att analysera och beskriva olika förändringar i samhället? Hos oss kommer du tillhöra ett team av engagerade kollegor som har som mål att med statistik beskriva ett ständigt föränderligt Sverige ur ett befolkningsperspektiv.
Din arbetsdag består i första hand av att tillsammans med dina kollegor bearbeta, analysera och framställa befolkningsstatistik utifrån användarnas behov. Men även att arbeta aktivt med att utveckla metoder och innehåll. Därutöver analysera och presentera statistik i olika sammanhang och utifrån behov ta fram statistik på uppdrag. Sektionen har även en viktig roll inom det internationella arbetet rörande statistikområdet.
Statistiken är ett viktigt underlag för såväl interna som externa användare men även för att kunna svara på allmänhetens frågor om Sveriges befolkning.
I tjänsten ingår kontakter med användare och media.
Såväl nationella som internationella resor förekommer.
Du kommer ingå i Befolknings-sektionen som är en delad sektion med ungefär lika många medarbetare i Örebro och Solna.
Vill du ...
* bearbeta, framställa och utveckla befolkningsstatistik
* delta i rapportskrivningar och genomföra analyser
* arbeta med internationella frågor
* ha kontakter med både nationella och internationella användare av statistiken och media
• då tror vi att den här tjänsten kan vara riktigt intressant för dig!Kvalifikationer
Vi vill att du har:
* akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning
* minst 30 HP i ämnet statistik, eller som SCB bedömer som likvärdigt
* erfarenhet från utrednings- eller analysarbete (utöver studierna)
* vana av att hantera och analysera stora datamängder (utöver studierna)
* mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
* erfarenhet av demografisk analys
* erfarenhet av programmering i SAS, SQL och/eller R
* erfarenhet av mediakontakter
* erfarenhet av internationell samverkan
* erfarenhet av att redovisa resultat pedagogiskt i tal och skrift (utöver studierna)
För att det här ska bli en bra matchning för både dig och oss är det viktigt att du har en god förmåga att samarbeta. Du arbetar bra med andra människor och du vill ingå i ett team där du bidrar till att dina kollegor trivs och lyckas med sitt arbete.
Hos oss trivs du om du är nyfiken och handlingskraftig. Du gillar att ta initiativ, bidra med idéer och driva arbetet framåt. Dessutom är du strukturerad och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du behöver ha god analytisk förmåga och kunna bearbeta och tolka data på ett noggrant och kvalitetsmedvetet sätt.
ÖVRIGT
Dessa tjänster finns på sektionen för Befolkningsstatistik i Örebro. Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.
Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.
Hos oss är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Du ansöker genom att registrera ditt CV på svenska och bifoga ditt examensbevis med kursförteckning. Krav på akademiska poäng som inte ingår i en examen ska verifieras genom studieintyg/registerutdrag. I din ansökan får du besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på Ansök nedan. Vid denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om du har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-partner via SCB:s växel.
