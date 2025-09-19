Utredare på Fiskeriregleringsenheten
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är en förvaltningsmyndighet med mål att skapa hållbar samhällsnytta. På uppdrag av regeringen driver och samordnar vi arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag, nu och för kommande generationer.
Med drygt 340 engagerade medarbetare formar vi tillsammans en inspirerande arbetsplats där vi förverkligar vårt uppdrag i linje med den statliga värdegrunden. Tillsammans gör vi skillnad - för miljön och framtiden.
Avdelningen för havsförvaltning ansvarar för samordning och utveckling av arbetet med EU:s havsmiljödirektiv samt för utveckling och införande av en svensk havsplanering och andra maritima frågor. Avdelningen ansvarar också för nationell fiskförvaltning och genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik.
Fiskeregleringsenheten är en av fyra enheter på avdelningen och ansvarar för samordning och utveckling av myndighetens arbete inom området fiskförvaltning, omfattande såväl analyser och utredningar som genomförande av förvaltningen.Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma framtidens hållbara fiskeförvaltning? Avdelningen för havsförvaltning söker nu en utredare till ett vikariat på Fiskeregleringsenheten.
Som utredare hos oss får du en central roll i fiskförvaltning, såväl inom nationell förvaltning som i EU-arbetet. Uppdraget innebär att säkerställa att fisket bedrivs långsiktigt hållbart, i linje med ekosystembaserad förvaltning och gällande lagstiftning.
Arbetsuppgifter i rollen inkluderar bland annat:
Att ta fram, beställa och analysera vetenskapliga underlag som stöd för beslutsfattande. Att utforma föreskrifter och andra förvaltningsåtgärder samt delta i beredningen av ärenden enligt gällande författningar. Att bidra till implementeringen av EU:s regelverk och delta som nationell expert i EU-beredning. Att ta fram och förmedla vägledningar och informationsmaterial kring regelverk och förvaltningsåtgärder.
Du kommer även att ha en aktiv roll i att driva och samordna komplexa utrednings- och utvecklingsarbeten, ofta i samverkan med andra myndigheter, forskningsinstitut, branschorganisationer och civilsamhället. Samverkan sker både operativt och strategiskt, vilket kräver god förmåga att företräda myndigheten i olika typer av forum.
Övriga arbetsuppgifter omfattar översyn av åtgärdsprogrammet för havsmiljön med särskild fokus på ekosystembaserad fiskförvaltning samt metodutveckling för datainsamling.
Om teamet och vår arbetsmiljö
Du blir en del av ett kompetent och engagerat team med bred expertis inom fiskförvaltning, havsmiljö och ekologi. Vi arbetar i nära samverkan inom myndigheten och i tvärfunktionella grupper, med fokus på kunskapsbaserad förvaltning, hög kvalitet i beslutsunderlag och en rättssäker och transparent process. Hos oss finns möjlighet att både bidra med din erfarenhet och utvecklas vidare i en miljö där din kompetens tas till vara.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ska du ha en högskoleexamen, magister/master (minst 5 år), inom naturvetenskapligt område samt minst 8 års arbetslivserfarenhet från svensk havs-, vatten- och/eller fiskförvaltning inom myndighet eller offentlig sektor. Du behöver också ha mångårig, minst 5 års, erfarenhet av analys- och utredningsarbete med koppling till förvaltning av naturresurser.
Du har en hög analytisk förmåga samt har ett strategiskt och strukturerat arbetssätt. Du har förmåga att snabbt ta till dig och sammanställa information och förmåga att utreda och beskriva konsekvenserna av olika handlingsalternativ. Du trivs med att vara drivande och utveckla verksamheter, både självständigt och tillsammans med andra. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och som är skicklig på att kommunicera, både i tal och i skrift på såväl svenska som engelska. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och din sociala kompetens.Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat om ett år med möjlighet till förlängning, med placering i Göteborg. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse.
Ingångslön för denna tjänst ligger inom intervallet 52 000 - 57 000 kr/månad i 2025 års lönenivå, utifrån din erfarenhet och kompetens.
Utgångspunkten är att arbetet normalt sett utförs i myndighetens lokaler, dock får medarbetare efter överenskommelse med enhetschef arbeta högst två dagar av en heltidstjänst alternativt arbetstid motsvarande två dagar per vecka på distans. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse.
Övrig information
Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
