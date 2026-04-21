Utredare på deltid till offentlig verksamhet
2026-04-21
Har du erfarenhet av kommunala utredningar och trivs med analys, struktur och tydliga leveranser? I detta konsultuppdrag på deltid arbetar du med besluts- och analysunderlag i en kommunal verksamhet, med möjlighet till distansarbete.Publiceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
Detta är ett konsultuppdrag på 50 % med start i mitten av maj och som pågår till slutet av augusti. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos vår kund. Uppdraget kan utföras helt på distans.
Om verksamheten
Vår kund är en kommun i norra Västmanland. Du arbetar nära kommunledning och andra funktioner i organisationen med analys- och utredningsuppdrag som har tydliga leveranskrav. Rollen passar dig som är van vid kommunal ärendehantering och trivs med ett självständigt arbetssätt.Dina arbetsuppgifter
Som utredare ansvarar du för att ta fram analys- och beslutsunderlag inom flera parallella uppdrag. Du samlar in, bearbetar och analyserar information samt säkerställer att leveranser sker i tid och enligt kommunala krav. Rollen innebär löpande dialog med kommunledning och andra intressenter, samtidigt som du driver ditt arbete självständigt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Sammanställa och analysera underlag i kommunala utredningar
Driva och dokumentera kapacitetsanalyser kopplade till statliga medel
Ta fram analys- och rapportunderlag inom jämställdhetsarbete i samverkan med extern part
Säkerställa att ärenden följer kommunala processer och tidsramar
Bidra med strukturerat beslutsstöd till kommunledningen
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaperKvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom kommunal eller offentlig verksamhet
God förståelse för kommunal ärendehantering och beslutsprocesser
Vana av att analysera, sammanställa och formulera rapporter och beslutsunderlag
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
Högskoleutbildning inom samhällsvetenskap, offentlig förvaltning eller liknande
Erfarenhet av kapacitets- eller jämställdhetsanalyser, alternativt samverkansprojekt
Erfarenhet av arbete nära kommunledning eller politisk nivå
För att lyckas i rollen tar du ansvar för dina leveranser och arbetar strukturerat mot tydliga deadlines. Du har ett analytiskt förhållningssätt och är trygg i att planera och driva ditt arbete självständigt. Eftersom arbetet kan komma att utföras helt eller delvis på distans, beroende på din geografiska placering, är du kommunikativ, noggrann och bekväm med digitalt samarbete. Du arbetar professionellt och har ett tydligt fokus på att leverera användbara resultat.
Övrig information
Start: Mitten av maj Plats: Fagersta / distansarbete Lön: Enligt överenskommelse Övrigt: 50 % omfattning, perioden 18 maj till 31 augusti
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-10-18
