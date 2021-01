Utredare med intresse för kvalitetsfrågor - Universitetskanslersämbetet - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Stockholm

Universitetskanslersämbetet / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Stockholm2021-01-22Tycker du att frågor om kvalitet i högre utbildning och forskning är viktiga? Vill du arbeta på en modern arbetsplats? Nu förstärker vi vår utvärderingsavdelning med utredare - vill du bli en av oss?Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en myndighet med ca 100 anställda som lyder under Utbildningsdepartementet. Vi granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Vi följer upp och analyserar utvecklingen och trender inom den svenska högskolan och ansvarar för all officiell statistik på högskoleområdet. Vi utövar även juridisk tillsyn över alla universitet och högskolor. UKÄ:s verksamhet ska göra största möjliga nytta för högskolesektorn och bidra till att studenterna får en relevant utbildning av högsta kvalitet. Vår vision är: Granskning för utveckling - vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle!Huvudsakliga arbetsuppgifterSom utredare på utvärderingsavdelningen har du ansvar för att samordna och leda olika expertgrupper som arbetar på uppdrag av myndigheten. Du är projektledare med ansvar för projektens genomförande, inklusive planering och budget, samt beredning av skriftliga underlag inför myndighetens beslut. Du är också medarbetare i andra projekt.I avdelningens arbete ingår kontinuerlig metod- och verksamhetsutveckling samt samverkan nationellt och internationellt. Annat analys- och utredningsarbete i samarbete med andra avdelningar kan också förekomma.2021-01-22Krav för tjänstenAkademisk examen (lägst kandidatnivå)Flera års relevant arbetslivserfarenhet; exempelvis från högskolesektorn, andra myndigheter, Regeringskansliet eller liknandeGedigen erfarenhet av kvalitetsarbete och utvärderingErfarenhet av projektledning och vana att leda olika arbetsgrupperMycket god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenskaGod förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska.MeriterandeErfarenhet av förvaltningsfrågor inom högre utbildning, forskning eller samverkanFördjupade kunskaper inom utvärderingsmetodikErfarenhet av digitalisering som verktyg för verksamhetsutveckling, t.ex. e-learning.Som person samarbetar du effektivt med andra och tycker om att skapa goda relationer både internt och externt. Du har god analytisk förmåga, är kvalitetsmedveten och har ett metodiskt och systematiskt arbetssätt. Du tar egna initiativ, gör prioriteringar och driver frågor framåt. Du har en god förmåga att snabbt växla mellan arbetsuppgifter och tar ansvar för resultat.Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.Om avdelningenUtvärderingsavdelningen består av cirka 35 medarbetare och har särskilt ansvar för kvalitetssäkring av högskolans verksamhet genom granskning av kvalitetsarbete; prövning av ansökningar om examenstillstånd; utvärdering av utbildningar på grund, avancerad och forskarnivå, samt tematiska utvärderingar. Ett metodutvecklingsarbete kommer påbörjas under våren för de kommande årens kvalitetssäkringsverksamhet.Vi erbjuderVi erbjuder dig ett intressant och utvecklande arbete i en verksamhet med ett samhällsviktigt uppdrag. Högre utbildning, forskning och samverkan är prioriterade områden för regeringen och nya regeringsuppdrag på området innebär att myndigheten växer. UKÄ är en arbetsplats med hög trivsel där du får möjlighet att påverka. Vi månar om våra medarbetares möjlighet till balans mellan arbete och privatliv och erbjuder bl.a. flexibla arbetstider, goda möjligheter till distansarbete och ett brett utbud av friskvårdsförmåner. Vi strävar efter att våra medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet, ha inflytande och lika möjligheter att utvecklas. Vi arbetar aktivt med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten och att skapa en god arbetsmiljö fri från diskriminering. Vi har under hösten 2020 flyttat till nya moderna lokaler intill Gullmarsplan.Om anställningenTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning med tillsättning så snart som möjligt. Vi tillämpar individuell lönesättning.Övrig informationVi använder oss av arbetspsykologiska tester i samband med rekryteringen. På grund av rådande omständigheter med Coronaviruset kan intervjuer ske via Zoom.För mer information och ansökanVälkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev inklusive relevanta betyg/intyg. Du ansöker om tjänsten via vår webbplats senast söndag 14 februari.För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chefer Viveka Persson och Lisa Jämtsved Lundmark. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Ellinor Alvesson (Saco-S) eller Sebastian Steele (ST). Samtliga nås via myndighetens växel, tfn 08-563 085 00.Varaktighet, arbetstidDagtid Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-02-14Universitetskanslersämbetet5537388