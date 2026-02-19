Utredare med inriktning statistik och analys Malmö stad
2026-02-19
Har du ett stort intresse för ekonomi, näringsliv och samhällsutveckling samt erfarenhet av kvalificerat analysarbete? Är du drivande, bra på att samarbeta och skicklig på att förmedla kunskap på ett tydligt sätt?
Enheten externa relationer och samordning på avdelningen omvärld och näringsliv på stadskontoret söker nu en utredare med inriktning på statistik och analys.Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Som utredare genomför du kvalificerade analyser av utvecklingen i Malmö framför allt inom området näringsliv/tillväxt och samhällsutveckling. Du omvandlar komplexa datamängder till tydliga insikter och beslutsunderlag som du framställer såväl muntligt som skriftligt. Du arbetar såväl självständigt som i interna och externa arbetsgrupper. Därtill ingår processledning för olika analys- och utvecklingsprojekt som en del av tjänsten.
Som utredare kommer du att:
• Genomföra kvalificerade analyser, prognoser och statistikbearbetningar för samhällsutvecklingen framför allt inom tillväxt- och näringslivsområdet.
• Följa och analysera utvecklingen inom området och närliggande områden
• Kommunicera och presentera resultat muntligt och skriftligt
• Projekt- och processleda olika analys- och utvecklingsprojekt
• Utföra kvalificerad handläggning av beslutsunderlag
• Vara en del av det utvecklingsarbete som sker gemensamt på enheten och avdelningen.
I rollen förväntas du arbeta självständigt och ta egna initiativ som driver utvecklingen mot fördefinierade mål. Utöver att du är tjänsteperson i kommunal verksamhet och kunnig inom ditt område förväntas du samarbeta brett och bidra till stadskontorets och avdelningens gemensamma arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom nationalekonomi, företagsekonomi eller annan för tjänsten relevant inriktning och som inkluderar studier i statistik
• Flerårig erfarenhet av att arbeta med och analysera stora datamängder företrädesvis inom området ekonomi/näringsliv.
• Arbetslivserfarenhet av att presentera statistik och analyser skriftligt och muntligt på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt
• Erfarenhet av beredning av ärenden för beslut
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
• Mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt i både tal och skrift
Detta är en tjänst för dig som har ett analytiskt tankesätt, är kreativ och har en god pedagogisk förmåga. Arbetsuppgifterna kräver att du är ansvarstagande, drivande och trivs med att arbeta självständigt samt att du kan strukturera ditt arbete. Du har lätt för att skapa och underhålla professionella relationer, både inom och utanför organisationen. Du förstår vikten av såväl intern som externa samarbeten för att nå goda resultat i ditt arbete.
Om arbetsplatsen
Stadskontoret arbetar med ett helhetsperspektiv nära stadens ledning och har i uppdrag att rikta, utmana och förstärka utvecklingskraften i organisationen, i staden och i regionen. Här samlas bred kompetens inom strategiska och utvecklingsorienterade frågor, och du får möjlighet att bidra till Malmös långsiktiga samhällsutveckling.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett heltidsjobb.
Malmö kommun
Malmö stad Kontakt
Facklig kontaktperson Akavia/Saco
Åsa Jarlstam asa.jarlstam@malmo.se 040-345116 Jobbnummer
9751151