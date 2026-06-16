Utredare med inriktning fakultetssamordning
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Fakultetskansliet vid Örebro universitet söker en utredare på heltid. Anställningen är ett vikariat på 12 månader.Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 600 anställda. Här finns en lång rad attraktiva professionsutbildningar, som till exempel läkare, psykolog, jurist och civilingenjör. Örebro universitet har en stark forskning inom bland annat medicin, psykologi, miljövetenskap och datavetenskap.
Vid Fakultetskansliet arbetar cirka 25 medarbetare med att ge stöd till universitetsledning, fakulteter, institutioner och avdelningar. Fakultetskansliet ansvarar för utredning och beredning av ärenden inom områdena utbildning och forskning, kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling samt uppföljning inom fakulteternas och fakultetsnämndernas ansvarsområden. Avdelningen ansvarar även för det universitetsövergripande arbetet med pedagogisk utveckling samt jämställdhets-, jämlikhets- och hållbarhetsfrågor.Dina arbetsuppgifter
Som utredare med inriktning mot fakultetssamordning koordinerar du arbetet runt en av universitetets fakulteter. Du utgör ett nära, kvalificerat stöd till dekan, som är fakultetens chef och tillika ordförande i fakultetsnämnden. Du ger stöd såväl i det löpande arbetet som i långsiktig strategisk planering och uppföljning.
Du samarbetar med övriga utredare på kansliet och har ett övergripande ansvar för att samordna fakultetsnämndens arbete. Du arbetar med utredning och handläggning av ärenden rörande till exempel fördelning av medel och styrdokument för fakulteten, tar fram beslutsunderlag i såväl nämndspecifika som nämndövergripande frågor, bevakar högskoleområdet generellt och fakultetsnämndens ansvarsområde specifikt. Du har kontakt med institutioner och avdelningar för förankring, information och dialog.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
akademisk examen på minst kandidatnivå (180 hp)
minst två års erfarenhet av kvalificerad handläggning och utredningsarbete inom offentlig verksamhet
god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Du ska:
vara analytisk och ha god problemlösningsförmåga
ha god samarbetsförmåga
vara proaktiv och ha god initiativförmåga
ha god förmåga att se till helheten för verksamheten
vara nyfiken och intresserad av att lära nytt, samtidigt som du gärna delar med dig av din kompetens och erfarenhet till andra.
Det är meriterande om du dessutom:
har akademisk examen på forskarnivå, eller på annat sätt har förvärvat kunskap om villkoren för vetenskaplig kunskapsproduktion och kvalitetssäkring
har goda kunskaper inom förvaltningsområdet
har erfarenhet av kvalificerad handläggning och utredningsarbete inom högskolesektorn.
Information
Anställningen är ett vikariat på 12 månader. Tillträdet är 2026-10-01 eller så snart som möjligt. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Johan Östman, e-post: johan.ostman@oru.se
, telefon: 070-544 96 96.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
Personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten och vad du kan erbjuda i kompetens
CV med beskrivning av arbetslivserfarenhet, utbildning och kompetens
Kopior av relevanta betyg/intyg som stärker din kompetens
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.
Sista ansökningsdag är 2026-06-30. Välkommen med din ansökan!
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ORU 2.1.1-03743/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Universitet
(org.nr 202100-2924), https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Fakultetsgatan 1 (visa karta
)
701 82 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro Universitet Kontakt
Avdelningschef
Johan Östman johan.ostman@oru.se +46705449696 Jobbnummer
9966818