Utredare med fokus på kvalitativ analys
2026-02-26
Drömmer du om en karriär där du analyserar information, bevakar högskolans roll som myndighet och del av samhället och ger underlag för viktiga beslut samtidigt som du får energi av att samarbeta och ge service? Då är rollen som utredare hos oss något för dig!
Högskolan Dalarna söker nu dig som genom att höja blicken och tänka flera steg framåt vill ge stöd till högskoleledningen, bistå i och leda processer samt vara del av utvecklingen av vårt ledningssystem.
Din arbetsdag som utredare
Som utredare hos oss kommer du arbeta dynamiskt i en spännande miljö som erbjuder omväxlande arbetsuppgifter. Du kommer att ansvara för att samla in, analysera och presentera information som grund för beslut. Det är därför viktigt att du uppskattar att skapa en helhetsbild över frågeställningar och ser värdet i att bevaka regler, förordningar, remisser och möjliga framtidsinriktningar. Vi strävar efter att vara en stabil men samtidigt flexibel organisation och arbetsuppgifterna kommer att skifta över tid beroende på prioriteringar. I arbetsuppgifterna ingår just nu olika typer av utredningar och analyser, remisshantering, sammanhållande av arbetet med högskolans årsredovisning med mera.
Du kommer att arbeta nära övriga medarbetare inom lärosätets verksamhetsstöd samt nära högskolans ledning och andra funktioner inom lärosätet. Att aktivt omvärldsbevaka, både internt och externt, är en viktig del i uppdraget för att kunna förstå och lyssna in verksamhetens behov.
I dina arbetsuppgifter ingår i huvudsak att:
• I samarbete med andra eller självständigt genomföra analyser och utredningar och summera dessa i rapporter eller presentationer
• Göra behovsanalyser och konsekvensutredningar
• Bereda och föredra beslutsunderlag för ledning
• Hålla samman processen för hantering (planering och uppföljning) av regleringsbrevshantering
• Hålla ihop och samordna processer inom givna ansvarsområden, bland annat högskolans årsredovisning och omvärldsbevakning
• Hålla samman arbetet med högskolans övergripande process för styrdokument och koppling till ledningssystemet
• Ansvara för att vissa remisser till högskolan hanteras och tas vidare
• Omvärldsbevaka inom ramen för ansvarsområde
• Arbeta med att utveckla och förbättra rutiner och processer.
Är du personen vi söker?
Krav
• Examen på avancerad nivå inom område som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Minst tre års arbetslivserfarenhet inom område som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Merit
• Examen från forskarutbildning inom område som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Vid tillsättningen lägger vi vikt vid personlig lämplighet och vi vill att du som person är kommunikativ i skrift och har hög förmåga och vilja till samarbete. Du är analytisk och har kompetens att sätta delar i ett helhetsperspektiv. Det är även viktigt att du som person är nyfiken och har ett driv att utveckla de processer du arbetar i.
Anställningen
Anställningen är placerad vid enheten för planering och analys, vilket är en enhet inom avdelningen för ledningsstöd och ekonomi och en del av högskolans verksamhetsstöd. Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun och visst arbete förekommer även i Borlänge. Möjlighet att teckna distansavtal upp till två dagar per vecka finns.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2026-03-19. Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt betygshandlingar.
Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/
