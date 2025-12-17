Utredare inom totalförsvarsområdet, Gävle
2025-12-17
Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.
För att hus, broar och vägar ska kunna byggas behövs kunskap om Sveriges geografi och fastigheter. Genom att kartlägga verkligheten och tillhandahålla aktuell information om landets topografi och infrastruktur bidrar du därför till grunden för ett hållbart och fungerande samhälle.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Som utredare inom Kart- och bildsekretess kommer du att ha varierande arbetsuppgifter med utgångspunkt i den information som är en av landets viktigaste tillgångar. Informationen är en förutsättning för att kunna bedriva Lantmäteriets verksamhet och har stor betydelse för samhället och Sveriges säkerhet. Vår information måste därför förvaltas och skyddas på ett tillfredställande sätt mot hot och risker.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att identifiera utvecklingsbehov, föreslår förbättringar och arbeta med kontinuerlig verksamhetsutveckling. Du kommer även att driva utredningar och analyser, samt leda och delta i ärenden och uppdrag inom totalförsvarsområdet.
I rollen har du många kontaktytor såväl internt som externt och genom omvärldsbevakning håller du dig uppdaterad inom ditt kompetensområde som utredare. Du samverkar även med andra myndigheter med fokus på löpande utveckling.
Utifrån dina tidigare kompetenser kan rollen utvecklas och komma att innebära utökade arbetsuppuppgifter kopplat mot geodata och informationssäkerhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har aktuell erfarenhet av informationssäkerhetsarbete inom offentlig sektor och har en högskoleutbildning inom relevant område, alternativt yrkeserfarenhet som bedöms likvärdig. Det är även viktigt att du har mycket god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift samt har vana att föra dialoger och hålla presentationer både internt och externt utifrån olika behov och mottagare.
Du har juridisk erfarenhet inom totalförsvarsområdet genom att analysera, forska och utbilda med fokus på regelverk för totalförsvaret. Gärna med bakgrund från säkerhetsskyddsområdet inom Försvarsmakten eller annan totalförsvarsmyndighet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är utvecklingsorienterad samt har en övergripande, strategisk och analytisk förmåga. Du besitter god samarbetsförmåga, bjuder in till delaktighet samt är lyhörd och visar tillit till dina kollegors bidrag i arbetet.
Ditt arbete präglas av att du är noggrann, strukturerad och resultatorienterad. Du fokuserar på det gemensamma målet, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Vidare har du förmåga att kombinera tydlighet och struktur med kreativitet och nytänkande, samtidigt som du på ett pedagogiskt sätt kan beskriva vad som behöver göras.
Du är självgående, lösningsorienterad och kan se logik och samband i komplex information och miljö. Tjänsten kräver integritet, lojalitet och att du har hög säkerhetsmedvetenhet. Det är även viktigt att du kan fokusera under press, kan hantera variation i din arbetsbelastning och har förmåga att ställa om ditt fokus då verksamheten kräver det.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du måste vara svensk medborgare samt att en säkerhetsprövning med registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju kommer att genomföras innan anställning.
Lantmäteriet är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.
ÖVRIGT
Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. Vi arbetar utifrån det utvecklande medarbetarskapet och vi agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs
