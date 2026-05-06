Utredare inom samhällsekonomi
Havs- och vattenmyndigheten / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-05-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg
, Sotenäs
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) driver och samordnar arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag på regeringens uppdrag, nu och för kommande generationer.
Med drygt 350 engagerade medarbetare formar vi tillsammans en inspirerande arbetsplats där vi skapar samhällsnytta och gör skillnad - för miljön och framtiden.
Avdelningen för vattenresursförvaltning ansvarar för ekosystembaserad förvaltning i sötvattensmiljöer samt för biologisk mångfald, områdesskydd, samordning av åtgärder samt miljöprövning i sötvatten, kust- och havsmiljö. Vi har ett nära samarbete med andra avdelningar inom myndigheten och med externa aktörer och vi har ett tydligt fokus på att arbeta med ett helhetsperspektiv och ekosystembaserad förvaltning från källa till hav.
Vattenmiljöenheten arbetar med bland annat föreskrifter och vägledningar för att stödja, samordna och driva på Sveriges arbete för levande sjöar och vattendrag. Läs mer på Havochvatten.se/organisation
Vill du bidra till hållbara havs- och vattenmiljöer genom samhällsekonomisk analys?
Vi söker en utredare inom samhällsekonomi som kan synliggöra helhetsperspektiv och och ta fram kvalificerade beslutsunderlag för strategiska avvägningar och beslut inom Sveriges havs- och vattenmiljöförvaltning. Genom att stärka myndighetens samhällsekonomiska kompetens bidrar du till att beslut fattas som leder till största möjliga nytta för både samhälle och miljö.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att genomföra och utveckla samhällsekonomisk analys kring havs- och vattenmiljö. Du säkerställer att beslut och förslag vilar på väl underbyggda analyser där kostnader och nyttor vägs samman ur ett helhetsperspektiv, och med ett fokus på kostnadseffektiva lösningar.
Rollen innebär samarbete med kollegor, myndigheter och andra externa aktörer. Genom dialog och samverkan omsätter du ekonomisk teori och analys till praktiskt användbara verktyg och beslutsunderlag som bidrar till en effektiv och transparent förvaltning.
Arbetet innebär att inom området:
Identifiera, ta fram och vidareutveckla underlag och arbetssätt för att stärka myndighetens arbete med samhällsekonomisk analys,
Utveckla och tillämpa metoder och verktyg för samhällsekonomisk analys och konsekvensutredning,
Bidra till och kvalitetssäkra konsekvensanalyser vid föreskriftsarbete, regeringsuppdrag och andra beslut,
Bidra med ett samhällsekonomiskt perspektiv i remissvar och andra beslutsunderlag,
Ge stöd till kollegor i frågor som rör styrmedel, kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk nytta,
Delta i prioriterade samarbeten i olika geografiska skalor, inklusive EU-nivå,
Bidra till att utveckla myndighetens förmåga att anta ett helhetsperspektiv i förvaltningen av sjöar, vattendrag, kust och hav.
Arbetet inkluderar även administrativa uppgifter som är en naturlig del av arbete inom statlig verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Doktorsexamen i nationalekonomi,
Flerårig erfarenhet av att genomföra samhällsekonomiska konsekvensanalyser och värderingsstudier,
Erfarenhet av att leda projekt, processer eller arbetsuppgifter
Mycket god analytisk förmåga och vana att hantera komplexa frågeställningar,
Förmåga att omsätta teoretisk kunskap till praktiskt användbara analyser och underlag,
Förmåga att uttrycka dig tydligt och strukturerat på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
arbetat inom miljö-, vatten- eller naturresursfrågor
arbetat i statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet
utvecklat metoder, rutiner eller arbetssätt för samhällsekonomisk analys
medverkat i nationella eller internationella expertgrupper, exempelvis inom EU
För att lyckas i rollen är du analytisk, strukturerad och kommunikativ. Du har förmåga att arbeta strategiskt med ett helhetsperspektiv, samt att leda, samverka och skapa förtroende i samarbeten med olika kompetenser. Du har även god förståelse för den statliga förvaltningens roll och ansvar, och kan agera professionellt inom ramen för myndighetens uppdrag och regeringens styrning.Anställningsvillkor
Löneintervallet för tjänsten ligger mellan 53 000 : - 63 000:-/mån och baseras på skicklighet i förhållande till för tjänsten relevant kompetens. Anställningen är tillsvidare på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse. Anställningen är placerad i Göteborg. Utgångspunkten är att arbetet normalt sett utförs i myndighetens lokaler, dock får medarbetare efter överenskommelse med enhetschef arbeta högst två dagar av en heltidstjänst alternativt arbetstid motsvarande två dagar per vecka på distans.
Övrig information
Varmt välkommen med din ansökan!
Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, cirka tio minuters gångväg från Göteborgs central. Vi arbetar utifrån den statliga värdegrunden och erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och där mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat. Tänk på att din ansökan blir en allmän handling. Det betyder att den, inklusive bilagor, kan lämnas ut till den som begär det, om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Undvik därför att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, som till exempel din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.
Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar. Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Havs- och Vattenmyndigheten
(org.nr 202100-6420), https://www.havochvatten.se/
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Kontakt
Fredrik Ängdervik, OFS-S genom ST inom HaV fredrik.angdervik@havochvatten.se 010-6986000 Jobbnummer
9895747