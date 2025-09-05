Utredare inom säkerhetsprövning - Stockholm - Göteborg

Recway AB / Administratörsjobb / Göteborg
2025-09-05


Har du erfarenhet av säkerhetsprövningsintervjuer och förmågan att se både det som sägs - och det som ligger mellan raderna?

Då kan du vara den vi söker till vårt team på Recway.

Vi växer och letar efter fler säkerhetsprövningsspecialister som vill arbeta nära våra kunder. Hos oss får du en central roll i att bidra till att rätt personer får tillgång till säkerhetsklassad information - och därmed skydda några av Sveriges mest skyddsvärda verksamheter.

Om rollen

Som säkerhetsprövningsspecialist hos Recway kommer du att:


Genomföra kvalificerade säkerhetsprövningsintervjuer enligt säkerhetsskyddslagen


Analysera information för att bedöma lojalitet, pålitlighet och sårbarhet


Leda samtal med struktur och fokus - utan att missa avgörande detaljer


Formulera tydliga slutsatser och rekommendationer till våra kunders säkerhetsorganisationer


Skapa förtroende och trygghet även i känsliga samtal

Intervjuerna sker huvudsakligen fysiskt, vilket innebär att resor inom Sverige är en naturlig del av arbetet.

Vem är du?

Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av säkerhetsprövningar eller andra kvalificerade samtal. Du är van att analysera komplex information och har en naturlig förmåga att se helheten.

Med integritet, kommunikativ styrka och förmågan att bygga förtroende lyckas du skapa trygghet även i känsliga situationer.

Vi ser gärna att du:


Har god omdömesförmåga och kan skilja det väsentliga från det oväsentliga


Är självgående och trygg i att fatta egna beslut


Är van vid att samarbeta i miljöer med höga sekretesskrav


Behärskar svenska och engelska i tal och skrift, och kan uttrycka dig tydligt och professionellt


Har lätt för att bygga relationer och skapa tillit

Meriterande erfarenheter:


Försvarsmakten, underrättelseverksamhet, HR, journalistik eller socialt arbete

Du utgår från Göteborg eller Stockholm, men resor inom Sverige förekommer regelbundet.

Varför Recway?

Hos oss får du möjlighet att:


Arbeta med verksamheter där säkerhet är avgörande


Bli en del av ett kompetent och engagerat team


Utvecklas kontinuerligt inom området säkerhetsprövning


Arbeta flexibelt - heltid, deltid eller uppdragsbaserat


Vara en del av arbetet för ett säkrare Sverige

Anställningsform

Uppdragsbaserat, deltid eller heltid beroende på uppdrag.

Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande.

Hos Recway får du en roll där ditt arbete gör skillnad - på riktigt.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Recway AB (org.nr 559102-3444)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9495786

