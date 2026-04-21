Utredare inom körkorts- och behörighetsområdet
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Som utredare hos oss kommer du att leda och driva uppdrag av varierande storlek och komplexitet. Arbetet innebär att analysera behov av förändringar inom regelverk, ta fram förslag till nya föreskrifter och bidra till en rättssäker och effektiv tillämpning inom körkorts- och behörighetsområdet.
Du kommer att arbeta både självständigt och i nära samverkan med kollegor, andra myndigheter och externa aktörer. Rollen ställer höga krav på struktur, analysförmåga och förmåga att omsätta komplex information till tydliga och välgrundade beslutsunderlag.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Du kommer att
• leda och genomföra utredningar inom körkorts- och behörighetsområdet
• ta fram och utveckla regler och föreskrifter
• analysera konsekvenser av regeländringar
• arbeta med viss ärendehandläggning, t. ex remisser och yttranden
• värdera vetenskapliga publikationer och andra sakliga underlag
• behöva vara bekväm med en medial roll som exempelvis radio och tv.
Du måste ha
• relevant akademisk examen, exempelvis inom samhällsplanering, statsvetenskap eller motsvarande arbetserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• minst 2 års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete
• dokumenterad erfarenhet av att leda uppdrag eller projekt
• arbetat med regelgivning eller liknande processer
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du också har
• erfarenhet från statlig myndighet
• kunskap om transportsektorn eller körkortsområdet
• erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Vi vill att du
• är analytisk och strukturerad
• är självständig och drivande
• är samarbetsinriktad med god kommunikativ förmåga
• är trygg i att fatta beslut och leda andra i uppdrag.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering vid någon av myndighetens verksamhetsorter: Borlänge, Örebro eller Kista. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Ingela Janbjer, 010-4954580 Ingela.Janbjer@transportstyrelsen.se
. ST, Patrik Malmberg och Saco-S, Ingela Svensson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-3725. Vi behöver din ansökan senast den 12 maj 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping.
Kort om avdelning Väg och järnväg
Avdelning Väg och järnväg består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 390 medarbetare och finns på tio orter, med den största delen av verksamheten placerad i Borlänge, Göteborg och Kista.
Vi utformar regler, prövar och ger tillstånd, utövar tillsyn och för statistik över olyckor och tillbud inom väg- och järnvägsområdet. Vi arbetar för en effektiv marknad med sund konkurrens.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
601 73 NORRKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Väg och järnväg, Avdelning Väg och järnväg, Avdelning Väg och järnväg
