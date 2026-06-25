Utredare inom havsförvaltning
Havs- och vattenmyndigheten / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-06-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg
, Sotenäs
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) driver och samordnar arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag på regeringens uppdrag, nu och för kommande generationer.
Med drygt 350 engagerade medarbetare formar vi tillsammans en inspirerande arbetsplats där vi skapar samhällsnytta och gör skillnad – för miljön och framtiden.
Avdelningen för havsförvaltning ansvarar för samordning och utveckling av Sveriges arbete med EU:s havsmiljödirektiv samt för havsplanering och andra maritima frågor. Avdelningen ansvarar också för fiskefrågor, både nationell förvaltning och att genomföra EU:s gemensamma fiskeripolitik i Sverige. Vi har ett nära samarbete med andra avdelningar inom myndigheten och med externa aktörer och vi arbetar med ekosystembaserad förvaltning från källa till hav.
På havsmiljöenheten arbetar 17 personer med bland annat Sveriges genomförande av havsmiljöförordningen och EU:s havsmiljödirektiv inklusive åtgärdsprogram, inledande bedömning, föreskrifter, vägledningar och EU-rapportering. I uppdraget ingår också att ge stöd till regeringen i EU:s gemensamma genomförandestrategi för havsmiljöförvaltning. Läs mer på Havochvatten.se/organisationPubliceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
I ditt uppdrag kommer du att driva och samordna strategiskt åtgärdsarbete för att minska belastningar på havsmiljön. Ditt arbete kommer att bidra till myndighetens ambition att driva ett effektivare åtgärdsarbete från källa till hav. Arbetet förutsätter bred samverkan inom myndigheten och med externa aktörer, exempelvis andra myndigheter samt visst internationellt arbete.
I ditt arbete kommer du att
Analysera, leda och genomföra utredningar,
driva interna och externa projekt såsom regeringsuppdrag,
ansvara för upphandlingar och beställningar av åtgärder, från komplexa tekniska förstudier till avtalsförhandling, och med fokus på god informationsförvaltning och informationssäkerhet
beställa nödvändigt expertstöd och kunskapsunderlag från universitet och andra kunskapsleverantörer för att säkerställa tillgång till väl underbyggda beslutsunderlag
Rollen inkluderar nära samarbete med kollegor, myndigheter, och andra externa aktörer i frågor som rör åtgärdsarbete i havsmiljön.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk examen på avancerad nivå (masterexamen eller motsvarande) inom miljövetenskap, marinbiologi, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller annat relevant område.
Minst fem års erfarenhet av kvalificerat arbete inom miljö-, havs- eller vattenförvaltning, alternativt annat närliggande område.
Dokumenterad erfarenhet av att leda, samordna och driva komplexa projekt, uppdrag eller processer tillsammans med flera aktörer.
Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet, annan offentlig verksamhet eller organisation med förvaltningsnära uppdrag.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag, utredningar eller strategiska analyser.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med havsmiljöfrågor, övergödning, miljögifter eller andra belastningar på havsmiljön.
Erfarenhet av att planera, fördela och följa upp statliga medel, bidrag eller åtgärdsinsatser.
Erfarenhet av upphandling, beställarroll eller styrning av externa leverantörer och konsulter.
Erfarenhet av regeringsuppdrag eller arbete i politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av nationellt eller internationellt samarbete inom miljöområdet.
Erfarenhet av att tolka och tillämpa relevant miljölagstiftning
Du som söker:
har god samarbetsförmåga och du trivs med och arbetar bra med andra. Du är noga med att lyssna och kommunicera. Du löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
är självgående och du tar ansvar för din uppgift samt strukturerar själv ditt angreppssätt och driver arbetet framåt.
är mål och resultatorienterad och du arbetar mot mål och resultat på ett strukturerat sätt. Du styrs av mål och resultattänkande i prioritering, planering och agerande. Du är följsam och förändrar din inriktning när målen ändrar sig.
För att lyckas i rollen har du en mycket god samverkansförmåga och är en god kommunikatör. Du har mycket god förmåga att samtidigt driva flera komplexa och verksamhetskritiska processer i samarbete med myndigheter och intressenter.
I rollen har du ett helhetsperspektiv och en förståelse för statlig förvaltnings roll och ansvar.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Löneintervallet för tjänsten ligger mellan 48 000: - 54 000:-/mån och baseras på skicklighet i förhållande till för tjänsten relevant kompetens. Anställningen är tillsvidare på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse. Anställningen är placerad i Göteborg. Utgångspunkten är att arbetet normalt sett utförs i myndighetens lokaler, dock får medarbetare efter överenskommelse med enhetschef arbeta högst två dagar av en heltidstjänst alternativt arbetstid motsvarande två dagar per vecka på distans.
Övrig information
Varmt välkommen med din ansökan!
Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, cirka tio minuters gångväg från Göteborgs central. Vi arbetar utifrån den statliga värdegrunden och erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och där mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat. Tänk på att din ansökan blir en allmän handling. Det betyder att den, inklusive bilagor, kan lämnas ut till den som begär det, om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Undvik därför att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, som till exempel din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.
Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar. Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Havs- Och Vattenmyndigheten
(org.nr 202100-6420), https://www.havochvatten.se/
Gullbergs strandgata 15 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Havs- och Vattenmyndigheten Kontakt
Mia Dahlström mia.dahlstrom@havochvatten.se 010-6986108 Jobbnummer
9978065