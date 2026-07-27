Utredare inom fysik aktivitet och folkhälsa
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2026-07-27
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Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Utredare inom fysisk aktivitet och folkhälsa
Vill du bidra till myndighetens arbete med nationellt kompetenscentrum för fysisk aktivet?
Om du är en person med förståelse för sakfrågans utveckling och förmåga att driva sektorsövergripande frågor – då kan du vara den vi söker!
Läs mer och ansök redan idag!
Vad ska du jobba med?
Som utredare på enheten bidrar du i det strategiska arbetet kring områdena fysisk aktivitet och stillasittande med särskilt fokus på strukturella frågor som påverkar befolkningens hälsa.
Arbetet innebär att bidra till myndighetens arbete kring fysisk aktivitet och stillasittande där en central del är att utveckla kunskapsstöd för att stärka myndighetens och andra aktörers förmåga att bedriva effektivt folkhälsoarbete. Arbetet innebär utåtriktat arbete och bred samverkan med olika aktörer.
I arbetet ingår också sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten, t.ex. att svara på remisser, arbeta med omvärldsbevakning, kommunicera enhetens arbete i olika forum, delta i myndighetens nätverks- och arbetsgrupper samt medverka i enhetens och myndighetens generella utvecklingsarbete.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
Magisterexamen inom folkhälsovetenskap, socialvetenskap, beteendevetenskap, statsvetenskap eller annat för tjänsten relevant som myndigheten bedömer vara likvärdig.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, att vara ansvarstagande samt kommunikativ. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
Erfarenhet av att utveckla kunskapsstöd för att vara vägledande för folkhälsoarbete på regional och lokal nivå.
Erfarenhet av att arbeta med frågor kopplat till fysisk aktivitet och stillasittande.
Mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
Stor vikt läggs vid:
Erfarenhet av att leda och processa workshops och nätverksträffar.
Erfarenhet av utredningsarbete vid myndighet eller annan organisation med kunskapsstödjande uppdrag kopplat till folkhälsa.
Erfarenhet av sektorsövergripande samverkan med aktörer som kommuner, regioner, civilsamhälle och akademi.
Vikt läggs vid:
Erfarenhet av strukturellt förändringsarbete inom folkhälsoområdet såsom exempelvis hur levnadsvanor kan integreras i andra policyområden, hur den fysiska miljön påverkar (t.ex. cykelvägar, grönområden) människors möjligheter att leva hälsosamt.
Erfarenhet av hälsofrämjande och förebyggande arbete på nationell nivå.
Vad gör enheten?
Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor och uppväxtvillkor ansvarar för myndighetens arbete med att sammanställa, analysera och förmedla kunskap om, fysisk aktivitet och stillasittande, matrelaterad hälsa, övervikt och obesitas samt friluftsliv. Enheten har dessutom ett särskilt ansvar för barn och unga.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-kultur/
Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Anställningen är en visstidsanställning på heltid till och med 31 maj 2027. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Jansson, telefon 010- 205 28 39.
Fackliga företrädare är för SACO Susanne Fridh, telefon 010-205 23 17, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/jobba-hos-oss/Publiceringsdatum2026-07-27Så ansöker du
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2026-08-19 via myndighetens webbplats. Arbetsgivarens diarienummer: 02500-2026-2.1.1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkhälsomyndigheten
(org.nr 202100-6545), https://www.folkhalsomyndigheten.se
171 82 SOLNA Jobbnummer
10012021