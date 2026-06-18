Utredare inom ekonomistyrning
Avaron AB / Controllerjobb / Enköping Visa alla controllerjobb i Enköping
2026-06-18
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Enköping
, Håbo
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en viktig roll i en kommunal vård- och omsorgsverksamhet där ekonomiskt utfall, resursfördelning och volymantaganden behöver bli mer träffsäkra. Målet är att skapa en tydligare bild av hur volymer, kostnader och kvalitet hänger ihop, och att omsätta analysen till bättre styrning och uppföljning.
Du arbetar nära ledning, controllers, ekonomer och verksamhetsrepresentanter i en politiskt styrd organisation. Här får du kombinera datadriven analys med verksamhetsförståelse och bidra med underlag som påverkar både beslut och arbetssätt. Det här är en roll för dig som vill göra konkret skillnad i en samhällsviktig verksamhet.
ArbetsuppgifterDu genomför en genomlysning av verksamheten med fokus på volymer, kostnader och kvalitet inom vård och omsorg.
Du analyserar samband mellan kostnader, volymer och kvalitet för att tydliggöra kostnadsdrivare och variationer.
Du tar fram, utvärderar och föreslår relevanta nyckeltal kopplade till brukare, personal, produktivitet och effektivitet.
Du säkerställer jämförbarhet med andra kommuner genom benchmarking och bygger underlag som går att använda i styrning och uppföljning.
Du identifierar utvecklingsområden och formulerar konkreta åtgärdsförslag för förbättrad ekonomistyrning.
Du föreslår hur nyckeltal kan integreras i budget- och uppföljningsprocesser.
Du sammanställer analys, jämförelser och rekommendationer i en slutrapport och presenterar resultatet för ledning och politiska beslutsfattare.
Du bidrar med kunskapsöverföring och stöd så att organisationen kan arbeta vidare med analys och uppföljning.
KravDu har minst 5 års erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, gärna kommunal vård och omsorg.
Du har god förståelse för styrning, budgetprocesser och arbete i politiskt styrda organisationer.
Du har minst 5 års erfarenhet av analys av kostnader och nyckeltal.
Du har erfarenhet av att analysera samband mellan kostnader, volymer och kvalitet.
Du har minst 5 års erfarenhet av datadriven analys och stark metodkompetens.
Du kan strukturera, kvalitetssäkra och analysera stora datamängder.
Du har erfarenhet av att ta fram jämförbara underlag mellan organisationer genom benchmarking.
Du har goda kunskaper i analysverktyg såsom Excel eller BI-verktyg.
Du har relevant akademisk utbildning inom exempelvis ekonomi, statistik, offentlig förvaltning eller motsvarande.
Du har erfarenhet av förändringsledning och utvecklingsarbete.
Du har dokumenterad erfarenhet av att ta fram konkreta åtgärdsförslag och ge stöd i genomförandet.
Du har förmåga att omsätta analys till praktisk styrning och uppföljning.
Du har erfarenhet av att facilitera dialog med ledning och presentera komplexa analyser på ett pedagogiskt sätt.
MeriterandeErfarenhet från liknande uppdrag i en större kommunal organisation.
Erfarenhet av arbete med nyckeltalsmodeller inom vård och omsorg.
Erfarenhet av uppdrag med tydlig politisk förankring.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7937302-2060136". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Enköping station (visa karta
)
745 34 ENKÖPING Jobbnummer
9970517