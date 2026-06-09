Utredare generalist inom systemteknik
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM / Elektronikjobb / Solna Visa alla elektronikjobb i Solna
2026-06-09
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Vill du arbeta med reaktorsäkerhet för ny och befintlig kärnkraft och bidra till att utveckla myndighetens kunskap och förmåga att hantera aktuella strålsäkerhetsfrågor?
Vi söker engagerade utredare till enheten Systemteknik. Du blir organisatoriskt placerad på enheten för Systemteknik som ansvarar för att utveckla kunskap och ta fram underlag till myndighetens ställningstaganden vid utveckling av lagstiftning, policyer, strategier och andra styrmedel inom enhetens ansvarsområden. Enheten ansvarar även för internationellt arbete inom sina ansvarsområden, inklusive utveckling av internationell normering. Enheten verkar också som kompetensstöd inom sina ansvarsområden gentemot myndighetens övriga verksamhet. Placeringsort är Göteborg, Katrineholm eller Solna.
Om rollen
Vi erbjuder dig ett arbete där du kommer att utreda frågeställningar avseende ny och befintlig kärnkraft, följa utveckling inom systemteknik och anläggningssäkerhet såväl nationellt som internationellt, samt vara del i att stötta inom ärenden kopplat till tillsyn och tillståndsprövning. Du erbjuds möjlighet att initiera och följa upp forskningsprojekt och myndighetsstödjande projekt. Du kommer utvecklas i en kunskapsintensiv miljö i samarbete med engagerade kollegor med djup kompetens inom olika sakområden och du ges goda möjligheter att påverka inriktningen på arbetet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
kärnkraftsreaktorers samt övriga kärntekniska och andra anläggningars konstruktionsprinciper på anläggnings- och funktionsnivå
probabilistiska säkerhetsanalyser (PSA) och underlag till riskinformerat beslutsfattande
kärnkraftsreaktorers och övriga kärntekniska anläggningars analyser med avseende på inre och yttre händelser
uppföljning och utvärdering av relevanta utländska strålsäkerhetshändelser vid kärnkraftverk och internationell rapportering av relevanta svenska strålsäkerhetshändelser.
Vi erbjuder dig förtroende och utrymme att använda och utveckla din spetskompetens i komplexa frågor med långsiktig betydelse för människor, samhälle och miljö. Vi har ett stort internationellt nätverk och samarbetar med bland annat IAEA och OECD/NEA.
Om dig
Vi söker dig som har:
civilingenjörsexamen eller annan utbildning som myndigheten bedömer relevant för tjänsten
kunskap om kärnkraftsreaktorer inklusive barriärer, uppbyggnad av djupförsvar, säkerhetsfunktioner, SAR mm
erfarenhet av utrednings- eller granskningsarbete
att delta i internationellt arbete kopplat till internationell rapportering
att samordna och/eller leda arbete på nationell och internationell nivå
god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska samt engelska.
Det är meriterande om du har kännedom samt erfarenhet av något av följande områden:
säkerhetsprinciper och säkerhetsfilosofi inom kärnkraftsområdet eller inom annan verksamhet med höga säkerhetskrav
erfarenhet av internationella multilaterala samarbeten på myndighetsnivå,
processystem
styr- och kontrollutrustning (I&C)
utformning av kärnkraftverkens elkraftssystem
probabilistiska säkerhetsanalyser (PSA)
yttre händelser och utvärdering av förläggningsplats
kärnsäkerhet, nukläert skydd och icke-spridning i bred bemärkelse
erfarenhet inom MTO/HFE-området
drift vid kärnkraftsreaktorer
erfarenhet av säkerhetsanalyser och/eller konstruktionsarbete inom kärnkraftsreaktorer
forskningsrelaterade arbetsuppgifter
erfarenhet av utrednings- eller granskningsarbete inom offentlig verksamhet
kunskap om tillståndsprövning och tillsyn inom offentlig verksamhet.
För att fungera bra i rollen som utredare behöver du ha förmågan att se saker i ett helhetsperspektiv och inta en såväl rådgivande som utförande roll. Eftersom du kommer att ha såväl interna som externa kontakter behöver du ha en god samarbetsförmåga i kombination med nationell såväl som internationell intressenthantering inom enhetens sakfrågor.
För att lyckas i rollen behöver du vara självgående och kunna ta ansvar för att driva arbetet framåt samt kunna dra relevanta slutsatser ur tillgänglig information, såväl på enhetsnivå som på myndighetsnivå. Vidare behöver du ha en god förmåga att dokumentera och förmedla resultat av genomfört arbete på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Slutligen behöver du ha hög integritet.
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten förväntas du leva upp till vår https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/sa-arbetar-vi/var-vardegrund/.
Att arbeta i staten innebär att du följer den https://www.forvaltningskultur.se/statliga-vardegrunden/.
Det ställs särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar.
En arbetsplats med mening
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten är du en del av ett viktigt samhällsuppdrag. Hos oss arbetar många olika kompetenser tillsammans i frågor som rör teknik, naturvetenskap, samhälle, juridik och kommunikation. Du får ett arbete där du kan utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till något som är viktigt på riktigt – för säkerhetens skull.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader. Du blir anställd som utredare. Eftersom vi tror starkt på samarbete mellan kollegor vill vi att du jobbar från kontoret majoriteten av din arbetstid men du har också möjlighet att jobba hemifrån del av tiden. Resor i tjänsten förekommer.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vill du veta mer?
Om du vill ha mer information om arbetsuppgifterna innan du ansöker kan du kontakta enhetschef, Joseph Öberg Shaya, 08-799 43 01. Vill du veta mer om rekryteringsprocessen kan du kontakta Annika Kjerrman, hr, 08-799 43 75.
Vill du prata med en facklig företrädare? Kontakta Johan Persson, Saco-S, 08-799 44 85, Michael Wallin, ST, 08-799 42 87, eller SEKO, 077-045 79 00.
Läs mer om https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess/
Välkommen med din ansökan senast den 26 juni 2026.
Vi arbetar för att Sverige ska vara strålsäkert – från strålskydd och kärnsäkerhet till arbetet mot nukleär icke-spridning. Genom nationella och internationella samarbeten bidrar vi till ett tryggt samhälle.Våra kontor finns i Solna, Katrineholm och Göteborg. Läs mer om oss och följ oss på LinkedIn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strålsäkerhetsmyndigheten
(org.nr 202100-5737), https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
171 54 SOLNA Arbetsplats
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM Jobbnummer
9953827