Utredare för utveckling av hälsa, vård och omsorg
2026-02-04
Vill du driva innovativa utredningsprojekt, samarbeta i tvärfunktionella team och se dina idéer förverkligas? Då kan denna roll vara för dig!Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Du arbetar på enheten för utredning där vi arbetar med policyutveckling och strategiska vägval i utvecklingsprojekt genom utredningsarbete, omvärldsbevakning och samverkan. Slutprodukten är ofta en rapport eller annat beslutsunderlag som ska tas vidare av regeringen eller övergå i utveckling inom myndigheten eller i sektorn. Vi tillhör avdelningen för hälsa, vård och omsorg där fokus är att bidra till utvecklingen av infrastruktur och tjänster inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg.
Som utredare arbetar du med utredningar som ska leverera policyrelevanta beslutsunderlag till regeringen och andra aktörer. Du arbetar i tvärprofessionella team med bland annat utredare, lösningsarkitekter, utvecklare, kommunikatörer och handläggare. Teamen genomför projekten hela vägen från idé och studiedesign till rapportskrivning och kommunikation. Du kommer att leda uppdrag men kan också delta som teammedlem. I uppdragen samverkar du ofta med andra aktörer och användare för att säkerställa nytta och användbarhet. Utöver det stöttar du också andra medarbetare i utredningsmetodik, rapportskrivning och kvalitetssäkring. Du medverkar också i myndighetens metod- och verksamhetsutveckling. I denna roll får du fördjupa dig i digitaliseringsfrågor inom hälso- och sjukvård och omsorg samt driva projekt från idé till färdig lösning och kommunikation.
Om dig
Vi söker dig som tycker om att arbeta i team och är trygg i att leda för framdrift och resultat. Du är strategisk och kreativ i att lösa problem. Du är kvalitetsmedveten och noggrann - både när det gäller ditt eget arbete och andras. Du är bra på att få fram ditt budskap i text och presentationer. Det är självklart för dig att ta ansvar för dina uppdrag från start till mål.
Vi söker dig som har:
• akademisk examen inom exempelvis statsvetenskap, nationalekonomi, statistik, sociologi, medicin eller annat relevant område
• minst fem års aktuell erfarenhet av kvalificerat utrednings- eller analysarbete på välfärdsområdet inom eller på uppdrag av offentlig sektor
• aktuell erfarenhet av att självständigt genomföra utredningsarbete där arbetet omfattat formulering av frågeställningar, val av metod och datainsamling samt framtagande av policyrelevanta slutsatser och rekommendationer
• aktuell erfarenhet av att leda team i utrednings- eller utvecklingsprojekt
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• erfarenhet av att leda utredningsprojekt i en kunskapsintensiv organisation inom hälsa, vård och omsorg
• erfarenhet av att skriva rapporter med regeringen som mottagare.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:
Enhetschef Hanna Sjöberg: hanna.sjoberg@ehalsomyndigheten.se
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:
HR-specialist Gabriela Plachecka: gabriela.plachecka@ehalsomyndigheten.se
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 25 februari 2026. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Stockholm eller Kalmar. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
Rekryteringen hanteras av E-hälsomyndighetens HR-enhet och vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag och annonssäljare.
