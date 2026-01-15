Utredare felaktiga utbetalningar (FUT)
2026-01-15
Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du erfarenhet av arbete inom område försörjningsstöd samt stor erfarenhet av samverkan med andra myndigheter? Är du noggrann och har koll på siffror? Sök då tjänsten som FUT-handläggare hos oss där du utreder felaktiga utbetalningar inom ekonomiskt bistånd.
Tjänsten är ett vikariat på 12 månader med en fast anställning inom område försörjningsstöd i botten.
Ditt nya jobb
FUT- handläggare har ett nära samarbete med de handläggare som utreder rätten till ekonomiskt bistånd i form av samråd, vägledning och informationsinsatser till områdets enheter. Tillsammans arbetar man strategiskt med att upptäcka och förebygga felaktigheter. I dina arbetsuppgifter ingår att utreda om felaktig utbetalning har skett, besluta om återkrav och i förekommande fall polisanmäla det misstänkta bidragsbrottet. Du kommer även att följa upp återbetalningar av återkrav och att väcka ersättningstalan. Tjänsten innebär, bortsett från intern samverkan med handläggare inom ekonomiskt bistånd, även samverkan med flera myndigheter såsom polis, Åklagarmyndigheten, Försäkringskassan, Skatteverket med flera.
Din kompetens
Du har socionomexamen, eller annan likvärdig akademisk högskoleutbildning om lägst 180 hp som arbetsgivaren bedömer lämplig. Utbildningen ska vara avslutad och godkänd. Du har flera års yrkeserfarenhet av utredningsarbete och socialt arbete. Tidigare yrkeserfarenhet av handläggning inom försörjningsstöd eller socialtjänst med myndighetsutövning är meriterande.
Det är av stor betydelse att du har god förmåga att arbeta självständigt. Det krävs även att du har förmåga att sortera/prioritera vad som behöver göras både kortsiktigt och långsiktigt. För att klara av arbetsuppgiften krävs att du har ett strukturerat tänkande, sätter rättssäkerhet högt och är van vid att resonera utifrån gällande lagstiftning. Vi vill även att du har god datavana och mycket god förmåga i svenska språket, både att uttrycka dig i tal och skrift samt kunna ta till dig skriftlig information. Du ska vara intresserad av att aktivt utveckla verksamheten.
För att trivas med rollen så söker vi dig som har en hög social kompetens och kommunikativ förmåga och där lyhördhet, tydlighet och engagemang är egenskaper som beskriver dig. Du har ett inkluderande sätt med förmåga att följa upp resultat och pedagogiskt kunna förklara för olika målgrupper.
Körkort B är ett krav för tjänsten.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Vi finns i nyrenoverade lokaler på Slottsgatan i Jönköping.
Bra att veta
Rekryteringen avser 1 tillsvidaretjänst, heltid, med tillträde 260601. Tillsvidaretjänsten är placerad i område försörjningsstöd med initial placering på FUT under 12 månader. Urval sker löpande. I ansökan ska du bifoga ditt examensbevis samt dina tjänstgöringsintyg. Tjänstgöringsintygen ska visa vilka tjänstetitel du haft, anställningsform samt tidsperiod. Ansökningar som saknar detta kommer inte att hanteras.
Innan anställning är aktuell görs en registerkontroll där du ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Vill du veta mer?
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Socialförvaltningen
Sofia Nyström 036-106025
