Utredare familjerätt MFoF (tidsbegränsad)
2026-04-16
Vill du jobba med familjerätt på nationell nivå? Vill du under en tidsbegränsad period göra verklig skillnad för barns rättigheter? Då kan rollen som utredare hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) vara något för dig. Läs vidare så får du veta mer om uppdraget!
Välkommen till oss
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd är en kunskapsmyndighet under Socialdepartementet med ansvar för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och den familjerätt som ligger under kommunernas socialnämnder. Myndigheten arbetar också för att internationella adoptioner av barn till Sverige ska ske enligt lag och på ett etiskt godtagbart sätt. Myndigheten har även i uppdrag att ge stöd till internationellt adopterade i samband med ursprungssökning. Myndighetens målgrupper är yrkesverksamma och beslutsfattare i kommuner, regioner och civilsamhället, samt familjer och individer.
I all vår verksamhet främjar vi barnets rättigheter som de uttrycks i barnkonventionen. På MFoF är vi överens om att lika villkor och jämställdhet är en del av vår gemensamma värdegrund och något som ska råda i familj, samhälle och arbetsliv. 2022 blev MFoF också Sveriges första hbtqi-certifierade myndighet.
Ansvar och arbetsuppgifter
Vi behöver förstärka vårt team under cirka 1 år. För denna roll finns möjligheten att utföra arbetet på distans och på antingen deltid eller heltid. Detta är en unik chans för dig som vill prova på något annat under en period eller som vill utvecklas och lära dig mer om detta område. Som utredare med inriktning familjerätt på MFoF kommer du att arbeta i ett befintligt team med övriga utredare på avdelningen. Arbetsuppgifterna innebär såväl självständigt arbete som arbete i grupp tillsammans med andra medarbetare. Tjänsten som utredare är direkt underställd avdelningschefen.
Bland annat ingår följande uppgifter:
Arbete i regeringsuppdrag och med kunskapsutveckling.
Samverka med universitet, myndigheter, organisationer, forskare och praktiker.
Arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv och utifrån kunskap om barns och ungas utveckling, samt våld i nära relationer.
Värdera vetenskap och forskning
Sammanställa och sprida kunskapsrapporter.
Arbeta med revidering av föreskrifter, handböcker och allmänna råd inom familjerättens område.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har:
Akademisk examen från högskola/universitet med exempelvis psykolog, socionom, beteendevetare eller annan utbildning vi bedömer relevant.
Erfarenhet av familjerättsligt arbete och myndighetsutövning.
Erfarenhet av arbete inom kommun, region, statlig myndighet, universitet eller högskola.
Goda kunskaper i relevant och aktuell lagstiftning.
Mycket goda kunskaper i svenska.
Digital kompetens, datorvana och erfarenhet av videomöten.
Det är meriterande om du har:
Högre utbildning som tex master-, magister- eller forskarutbildning.
Erfarenhet av att sammanställa skriftliga underlag och rapporter.
Erfarenhet av verksamhetsutveckling och strategiskt arbete.
Erfarenhet av att samla och värdera forskning samt beprövad erfarenhet.
Kunskap om hot, våld och andra övergrepp i nära relation och de konsekvenser som det kan få för barn och vuxna.
Kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.
Dina personliga egenskaper
Då detta är en roll som är tidsbegränsad så är det viktigt med din prioriteringsförmåga och lyhördhet inför vad som är viktigast för organisationen. Du behöver även ha mycket god samarbetsförmåga och kunna bidra till ett strukturerat och flexibelt arbetssätt tillsammans med andra. Du tar ansvar för dina uppgifter och säkerställer att de genomförs enligt befintliga rutiner. Arbetet kräver även god analytisk förmåga och ett gott omdöme i situationer där flera frågor behöver vägas mot varandra.
Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid eller deltid enligt överenskommelse. Placeringsort är Skellefteå, men för medarbetare som har långt pendlingsavstånd finns det möjlighet att arbeta i högre omfattning på distans.
Välkommen med din ansökan senast den 3 maj 2026. Bifoga CV och ansökningsbrev samt besvara urvalsfrågorna i ansökningsformuläret. Inför rekryteringsarbetet har MFoF tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
MFoF behandlar personuppgifter i samband med att en ansökan om arbete skickas in till MFoF. Personuppgifterna behandlas för att MFoF ska kunna administrera ansökningarna och tillsätta tjänsten. Behandlingen för tillsättning av tjänsten sker som ett led i MFoF:s myndighetsutövning och övrig behandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Så ansöker du
